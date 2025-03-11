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В Курской области отменили ОГЭ, а вместо ЕГЭ разрешили выбрать аттестацию в школе

11 марта 2025 19:15
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Решение приняли на федеральном уровне, оно закреплено Министерством просвещения РФ.

В Курской области отменили основной государственный экзамен (ОГЭ) после 9 класса обучения, а вместо единого государственного экзамена (ЕГЭ) разрешили выбрать аттестацию в школе. Об этом 11 марта сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, пишут "Известия".

«Для девятиклассников ОГЭ отменен. Выпускники 9-х классов смогут пройти аттестацию в форме промежуточных экзаменов в своих школах», — написал он в Telegram-канале.

Он уточнил, что у учащихся 11-х классов, как и в 2024 году, есть выбор: сдавать ЕГЭ или пройти аттестацию в школе. Хинштейн подчеркнул, что нововведения касаются всех 430 региональных образовательных учреждений, где учатся 11,7 тыс. девятиклассников и более 4,2 тыс. одиннадцатиклассников.

Решение приняли на федеральном уровне, оно закреплено Министерством просвещения РФ.

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