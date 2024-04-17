В Куйбышевском районе Самары состоялась встреча с жителями поселка Рубежный

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В Куйбышевском районе Самары состоялась встреча Главы Куйбышевского внутригородского района с жителями поселка Рубежный для обсуждения и решения актуальных вопросов.

Встреча проходила при участии представителей Департамента транспорта Самары, Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары, Департамента городского хозяйства и экологии Самары.

Поселок Рубежный – достаточно активная территория, здесь реализовано много проектов, в том числе, в рамках Губернаторского проекта «СОдействие».

На встрече затронули проблему безопасности дорожного движения, в том числе, обустройства тротуаров.

Во избежание дорожно-транспортных происшествий, в том числе, при участии пешеходов, специалистами Департамента транспорта Самары будет разработано техническое задание на установку в поселке Рубежный знаков приоритета и ограничения скорости.

В ходе обсуждения жители затронули тему организации захоронений на муниципальном кладбище. Выяснилось, что помимо официального кладбища в поселке образовалось стихийное захоронение. Оно не оформлено официально, и профильный департамент сейчас активно занимается этим вопросом.

«В силу того, что большая часть этих земельных участков, на которых уже кладбище есть, принадлежит городскому округу Самара, мы начали процесс оформления в рамках программы «Развитие ритуальной деятельности». Мы поставили эти площадки на кадастр, их оказалось две: одна принадлежит Куйбышевскому району, а вторая принадлежит Самарскому лесничеству. Сейчас мы начали процесс вывода площадки, которая занимает 12 тыс. квадратных метров и присоединяем её к территории площадью 24 квадратных метров, - прокомментировал руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации Самары Владислав Зотов. – Пока ведется эта работа, просим горожан быть бдительными: фиксировать случаи незаконных захоронений на данном участке и сообщать об этом в полицию».

Кроме того, обсудили вопросы, связанные с ремонтом и содержанием дорог, ритмичностью движения общественного транспорта. Жители обратили внимание на качество обустройства содержания контейнерных площадок, регулярность вывоза мусора и другие актуальные вопросы.

В завершение встречи горожан проконсультировали о комплексе мероприятий в случае обострения паводковой ситуации в Куйбышевском районе в связи с плановым сбросом воды из Куйбышевского водохранилища Волги.

Итоги встречи и коллегиально принятые решения будут зафиксированы в протоколе – его также направят жителям для ознакомления.

Фото: администрация Самары