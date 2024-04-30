Роспотребнадзор: советы по выбору яиц, творога и куличей к Пасхе

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Роспотребнадзор в преддверии Пасхи дал советы по выбору продуктов - яйца должны быть гладкими, правильной формы и без повреждений на скорлупе, творог - белого цвета с кремовым оттенком и чуть кисловатым запахом, а куличи - с сухой верхушкой и без пустот и неровностей по бокам, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"При покупке яиц обращайте внимание на дату их сортировки и внешний вид. На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета", - говорится в сообщении.

Нельзя приобретать яйца с рук или автомашин.

Хранить яйца можно только в холодильнике. Срок хранения диетических яиц составляет 7 суток, столовых - от 8 до 25 дней, мытых - не более 12 дней. В соответствии с санитарными правилами, вареные яйца хранятся в холодильнике не более 36 часов, уточнили в пресс-службе.

При покупке творога для приготовления пасхи в Роспотребнадзоре советуют убедиться в его качестве - хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве.

Консистенция творога должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной, а упаковка герметичной, чтобы обеспечить сохранность продукта, пояснили в ведомстве.

При выборе кулича нужно обратить внимание на его верхушку, она должна быть сухой, иначе кулич может испортиться до окончания срока годности, подчеркнули в пресс-службе.

При отделке поверхности кулича глазурью не допускается липкость и белесый налет. Также не допускается на нижней и боковой поверхностях изделия наличие пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей, добавили в Роспотребнадзоре.

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