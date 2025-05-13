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В КРЦ «Звезда» пройдет гала-концерт «Веснушки – 2025» – событие, объединяющее самых творческих студентов

13 мая 2025 16:25
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В этот день станут известны имена победителей фестиваля.

19 мая в 17:00 в КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г) пройдет гала-концерт фестиваля студенческого творчества студентов профессиональных образовательных организаций «Веснушка – 2025». В этот день станут известны имена победителей фестиваля.

Фестиваль проводится при поддержке министерства молодёжной политики Самарской области и Департамента культуры и молодёжной политики Администрации городского округа Самара.

Фестиваль «Веснушка» — это не просто конкурс, это пространство свободы самовыражения, точка притяжения для ярких идей и настоящих талантов. Гала-концерт станет кульминацией весеннего марафона творчества: зрители увидят самые яркие номера, а лучшие из лучших получат заслуженные награды.

За время фестиваля мы объединили студентов профессиональных образовательных организаций всей Самарской области.

В 2025 году в «Веснушке» приняли участие студенты из 62 профессиональных образовательных организаций. Для экспертной оценки жюри были представлены концертные программы из 23 организации СПО из Самары, Тольятти, Сызрани, Отрадного и других населённых пунктов Самарской области.

В рамках фестиваля был организован Конкурсный день, в котором участники из 15 образовательной организации показали номера, не вошедшие в концертные программы ссузов.

Более 1200 студентов СПО продемонстрировали свой талант в 435 творческих номерах. Концерты посетили более 6000 зрителей.  

Кроме того, с 2023 года проводятся Творческие лаборатории для таких направлений, как «Медиа», «Видео», «АРТ». В этом году участниками стали 69 студентов образовательных организаций.

Лучшие номера и работы Творческих лабораторий фестиваля 2025 года получат возможность войти в состав Самарской делегации и стать участниками Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» для студентов профессиональных образовательных организаций.

Организаторами мероприятия выступают муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом молодежи», государственное бюджетное учреждение Самарской области «Агентство по реализации молодежной политики», муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта городского округа Самара».

Дополнительная информация для СМИ: Анастасия Ишкова, ведущий менеджер информационно-аналитического отдела МБУ г.о. Самара «СДМ», 8(846) 341-45-17, 8 (951) 882-48-76, e-mail: public@samdm.ru, на официальном сайте http://samdm.ru/ или в социальной сети Вконтакте https://vk.com/sdmsamara

 

Фото предоставлено пресс-службой СДМ

Теги: Самара

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