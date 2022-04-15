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В КРЦ «Звезда» пройдет гала-концерт «Веснушки – 2022»

15 апреля 2022 17:49
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В этот день станут известны победители и призёры фестиваля. 

19 апреля в 17:00 в КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106) пройдет гала-концерт Фестиваля студенческого творчества студентов профессиональных образовательных организаций «Веснушка – 2022». Именно в этот день станут известны победители и призёры фестиваля. 

Сюжет гала-концерта рассказывает о студентке-активистке Василисе, которая горит желанием поставить концерт в своём колледже. Кто же придёт к ней на помощь в этом деле? Расскажет конферанс, обрамлённый 17 лучшими творческими номерами фестиваля. 

В 2022 году в «Веснушке» приняли участие 70 образовательных организаций Самарской области. В их число вошли такие крупные города, как Самара, Тольятти, Нефтегорск, Отрадный, Сызрань и Чапаевск. 

За время фестиваля членам жюри удалось посетить 22 концерта по всей Самарской области и 3 конкурсных дня, где юные артисты смогли показать номера, над которыми трудились последние месяцы. Более 1000 студентов СПО показали на суд компетентного жюри 400 номеров. Концерты посетили более 3000 зрителей.  

Фестиваль «Веснушка» с 2022 года является региональным этапом Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций, который в этом году пройдёт в Челябинск. Для участия в нём будет собрана делегация из лучших номеров, получивших лауреатство фестиваля.  

Учредителем Фестиваля является Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара, соучредителем выступает Министерство образования и науки Самарской области, организатор Фестиваля - муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом молодежи».

 

Фото:   СДМ

 

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