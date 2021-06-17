В Красноярском районе пройдет форсайт-сессия «Ресурсная среда для каждого»

56

17 июня 2021 года в рамках проведения общественной областной акции «Живая история Самарской губернии», посвященной празднованию 170-летия Самарской губернии, все жители и гости Красноярского района могут присоединится к деловой программе – форсайт-сессии «Ресурсная среда для каждого», с участием известных общественных деятелей, представителей сферы науки и техники, культуры и искусства, которые посредствам лекций и тренингов расскажут, как реализовать себя, свои идеи, использовать современные технологии и ответят на актуальные вопросы.

Министерство образования и науки Самарской области проведет окружное совещание классных руководителей и родительское собрание. В программе прозвучит выступление заместителя министра образования и науки Самарской области Ольги Лысиковой «Об итогах и перспективах развития системы образования Самарской области». Многие позитивные изменения, о которых пойдет речь в докладе, стали возможны благодаря реализации на территории региона национального проекта «Образование». Также для родителей первоклассников пройдет мастер-класс по записи ребенка в школу при помощи электронной системы.

Участники форсайт-сессии познакомятся с оборудованием, которое поставляется в центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также в мини-технопарки. Последние создаются по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и способствуют увеличению охвата детей, занимающих техническим творчеством. Гостям и участникам областной акции «Живая история» представится уникальная возможность посетить мобильный «Кванториум», пообщаться с наставниками юных Кулибиных, отправиться в путешествие по виртуальной и дополненной реальности, сыграть партию в шахматы и освоить навыки оказания первой медицинской помощи.

Не придется скучать и выпускникам. В главном шатре представители вузов региона представят выставку научных разработок студентов и преподавателей.

Также во время деловой программы специалисты министерства проведут интересные практические занятия по формированию функциональной грамотности, расскажут о цифровой трансформации образования, и почему это понятие не стоит путать с дистанционным обучением. Также дадут практические рекомендации тем, кто уже работает, но хочет освоить новые компетенции и стать еще более востребованным на рынке труда.