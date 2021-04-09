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В Красноярском районе подтоплено 2 низководных моста

9 апреля 2021 17:55
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Подтопление мостов произошло из-за подъема уровня воды в реке Кондурча.

В настоящее время на территории Самарской области продолжаются прогнозируемые ГУ МЧС паводковые явления, в результате которых подтоплено 2 низководных моста в Красноярском районе.

Подтопление мостов произошло из-за подъема уровня воды в реке Кондурча.

Информация о подтоплении низководного моста в районе деревни Малиновый куст поступила в ЦУКС Самарской области 8 апреля. Высота уровня воды над дорожным полотном составляет до 10 см.

В данный момент проезд к населенному пункту Малиновый Куст осуществляется по маршруту: н.п. Малиновый Куст – н.п. Малая Каменка – н.п. Кочкари – н.п. Угловой – н.п. Красный Яр (протяженность объездного пути 23 км).

9 апреля поступило сообщение о подтоплении низководного моста в районе н.п. Кириллинский Красноярского района (высота уровня воды над дорожным полотном также составляет до 10 см).

Проезд к населенному пункту Кириллинский осуществляется по 2 объездным путям.

1 путь составляет 27 км: н.п. Кириллинский – н.п. Малая Каменка – н.п. Кочкари – н.п. Угловой – н.п. Красный Яр.

2 путь составляет 7 км: н.п Кириллинский - н.п Кондурчинский - н.п Красный Яр.

Жизнедеятельность населения не нарушена, жилые дома в зону подтопления не попадают. Эвакуация не требуется. Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки в районе.

Главное управление МЧС России по Самарской области предупреждает: во избежание несчастных случаев не игнорируйте запрещающие знаки и не пересекайте водоемы по закрытым в связи с подтоплениями мостам! Легкомысленность может привести к беде! При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «01», с мобильного – «101».

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