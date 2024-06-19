В Красноярском районе организация нарубила деревьев и не убирала остатки

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Судебные приставы добились того, чтобы организация убрала с лесосеки порубочные остатки, которые могли послужить причиной возникновения пожара.

Организация приобрела у министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области лесные насаждения и произвела мероприятия по заготовке древесины. Согласно договору компания после заготовки должна была убрать порубочные остатки. Однако было установлено, что фирма этого не сделала, нарушив лесное законодательство. В том числе законодательство о пожарной безопасности в лесах.

Надзорный орган обратился в суд с исковым требованием обязать организацию очистить лесосеку. Суд принял сторону истца. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Красноярского района.

Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, а также установил срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа. Однако организация мероприятия по очистке лесосеки не произвела.

В рамках исполнительного производства сотрудник Службы вынес в отношении фирмы постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей, а также предупредил руководство об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

В результате принятых мер должник-организация решение суда исполнила. Лесосека от порубочных остатков освобождена.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.