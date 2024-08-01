В Красноярском районе добровольные пожарные ликвидировали условный природный пожар

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На территории сельского поселения Светлое поле Красноярского района прошло выездное совещание по вопросу создания и развития подразделений добровольной пожарной охраны, а также пожарно-тактическое учение (далее - ПТУ) по ликвидации условного природного пожара.

Присутствующие на совещании руководители ознакомились с организацией деятельности добровольной пожарной охраны местного гарнизона.

Главное управление МЧС России по Самарской области на мероприятии представлял заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области (по государственной противопожарной службе) Игорь Быков.

В ходе учения подразделения добровольной пожарной охраны отработали вопросы взаимодействия с органами местного самоуправления, подразделениями Государственной противопожарной службы и лесопожарных формирований при тушении природных пожаров.

По легенде ПТУ, от работника базы отдыха «Роза ветров» диспетчеру ЕДДС Красноярского района поступило сообщение о возникшем природном пожаре.

Диспетчер, получив информацию, направил к месту пожара добровольную пожарную команду сельского поселения Светлое поле, силы и средства противопожарной службы Самарской области, лесопожарных формирований и службы жизнеобеспечения.

Вместе с тем к месту пожара отправилась механизированная группа (трактор с плугом и трактор с цистерной), а также добровольцы с ранцевыми огнетушителями.

Добровольная пожарная дружина базы отдыха «Роза ветров» приступила к тушению пожара с помощью мотопомпы.

Прибывший к месту вызова руководитель тушения пожара организовал 3 боевых участка.

По тематическому замыслу, в результате сильных порывов ветра огонь перекинулся на летний домик на территории базы отдыха. Существовала угроза перехода пожара на лесной фонд. Руководитель тушения пожара принял решение о передислокации сил и средств и подаче стволов на тушение летнего домика для недопущения распространения пожара по территории базы отдыха.

Силы и средства лесопожарных формирований направлены на ликвидацию угрозы перехода пожара на лесной фонд.

Привлеченными силами и средствами удалось оперативно локализовать и ликвидировать условный пожар.

В учении были задействованы 44 человека и 11 единиц техники.

Все цели учения достигнуты.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО