В Красноярском районе добровольные пожарные ликвидировали условный природный пожар

Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время на данном участке выполняется восстановление благоустройства для последующего открытия автомобильного движения.
Энергетики «Т Плюс» завершили монтаж теплосети по ул. Мичурина в районе ее пересечения с ул. Панова
Центральное мероприятие состоится в Самаре 4 августа на территории парка имени Гагарина.
Куйбышевская магистраль приглашает на праздничные мероприятия ко Дню железнодорожника
В результате визита общественник дал положительную оценку организации работы пункта участковых уполномоченных полиции отделения полиции.
«Гражданский мониторинг»: в Волжском районе общественник посетил пункт участковых уполномоченных полиции
В заключительный день форума были подведены итоги направлений и презентованы итоговые продукты смен – инициативы и конкретные проекты, которые будут реализованы за пределами iВолги.
В Самарской области состоялось закрытие Всероссийского молодёжного форума Движения Первых «iВолга»
Это заседание стало первым после назначения Михаила Смирнова на пост.
Михаил Смирнов провел заседание областного Правительства 
В рамках личного приема граждан он встретился с представителями ведущих российских автопроизводителей Ульяновской области.
Начальник Самарской таможни провел личный прием граждан в Ульяновской области
Пострадали три пассажира автобуса.
Сотрудники ГАИ работали на месте ДТП с автобусом в Самаре
Почувствуйте себя артистом драмы и приобщитесь к светлой магии театра Драмы!
Самарский театр драмы: «Игра в театр» в новом сезоне
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.11
-0.22
EUR 93.51
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Красноярском районе добровольные пожарные ликвидировали условный природный пожар

1 августа 2024 14:11
164
По легенде ПТУ, от работника базы отдыха «Роза ветров» диспетчеру ЕДДС Красноярского района поступило сообщение о возникшем природном пожаре.

На территории сельского поселения Светлое поле Красноярского района прошло выездное совещание по вопросу создания и развития подразделений добровольной пожарной охраны, а также пожарно-тактическое учение (далее - ПТУ) по ликвидации условного природного пожара.

Присутствующие на совещании руководители ознакомились с организацией деятельности добровольной пожарной охраны местного гарнизона.

Главное управление МЧС России по Самарской области на мероприятии представлял заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области (по государственной противопожарной службе) Игорь Быков.

В ходе учения подразделения добровольной пожарной охраны отработали вопросы взаимодействия с органами местного самоуправления, подразделениями Государственной противопожарной службы и лесопожарных формирований  при тушении природных пожаров.

По легенде ПТУ, от работника базы отдыха «Роза ветров» диспетчеру ЕДДС Красноярского района поступило сообщение о возникшем природном пожаре.

Диспетчер, получив информацию, направил к месту пожара добровольную пожарную команду сельского поселения Светлое поле, силы и средства противопожарной службы Самарской области, лесопожарных формирований и службы жизнеобеспечения.

Вместе с тем к месту пожара отправилась механизированная группа (трактор с плугом и трактор с цистерной), а также добровольцы с ранцевыми огнетушителями.

Добровольная пожарная дружина базы отдыха «Роза ветров» приступила к тушению пожара с помощью мотопомпы.

Прибывший к месту вызова руководитель тушения пожара организовал 3 боевых участка.

По тематическому замыслу, в результате сильных порывов ветра огонь перекинулся на летний домик на территории базы отдыха. Существовала угроза перехода пожара на лесной фонд. Руководитель тушения пожара принял решение о передислокации сил и средств и подаче стволов на тушение летнего домика для недопущения распространения пожара по территории базы отдыха.

 Силы и средства лесопожарных формирований направлены на ликвидацию угрозы перехода пожара на лесной фонд.

Привлеченными силами и средствами удалось оперативно локализовать и ликвидировать условный пожар.

В учении были задействованы 44 человека и 11 единиц техники.

Все цели учения достигнуты.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
За прошедшие сутки на территории региона, в результате неконтролируемого пала сухой травянистой растительности, произошло 5 природных пожаров на общей площади 0, 2605 га.
30 июля 2024, 19:19
ГУ МЧС СО: об опасности палов сухой травы и мусора
За прошедшие сутки на территории региона, в результате неконтролируемого пала сухой травянистой растительности, произошло 5 природных пожаров на общей площади... Общество
485
С 22 по 29 июля на территории Самарской области произошло 110 техногенных пожаров.
30 июля 2024, 14:22
МЧС СО: сводкa происшествий за недeлю
С 22 по 29 июля на территории Самарской области произошло 110 техногенных пожаров. Происшествия
488
Соблюдайте запрет на посещение лесов.
29 июля 2024, 14:59
30 и 31 июля на юго-востоке Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
Соблюдайте запрет на посещение лесов. Экология
476
В центре внимания
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
1 августа 2024  13:59
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
236
В Самаре на улице Елизарова идет приемка основных работ, выполненных подрядчиком
1 августа 2024  11:38
В Самаре на улице Елизарова идет приемка основных работ, выполненных подрядчиком
278
Михаил Смирнов возглавил правительство Самарской области
1 августа 2024  11:19
Михаил Смирнов возглавил правительство Самарской области
222
В Самаре из-за работ на теплотрассах ограничат движение по ряду улиц
1 августа 2024  09:47
В Самаре из-за работ на теплотрассах ограничат движение по ряду улиц
232
В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинс
31 июля 2024  13:58
В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинской
417
Весь список