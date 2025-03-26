В красивую дату 25 марта в Самарской области поженились 70 пар

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Красивая дата - 25.03.2025 - стала одной из самых популярных в этом году. Сегодня в губернии 70 пар официально зарегистрировали свои отношения. Подробности рассказали в региональном комитете ЗАГС.

В числе тех, кто создал семью 25 марта, - жители областной столицы Алексей и Мария.



Мужчина приехал на несколько дней в Самару из зоны проведения специальной военной операции, чтобы зарегистрировать свой брак.

Торжественная церемония прошла во Дворце бракосочетания.

А в красивую дату 25 февраля в Самарской области поженились 100 пар. Лидерами по количеству заявлений стали два крупнейших города региона - Самара и Тольятти, пишет Сова.