В кинологическом центре ГУ МВД России по Самарской области прошла экскурсия для школьников

65

Полицейские продемонстрировали ребятам навыки служебных собак, рассказали об особенностях их дрессировки и показали, как проходит процесс обучения животных.

В кинологическом центре ГУ МВД России по Самарской области прошла познавательная экскурсия для школьников, организованная в рамках программы патриотического воспитания подрастающего поколения.

Инициатором данного мероприятия выступило руководство образовательной организации, обратившееся с просьбой провести необычный урок на открытом воздухе. Сотрудники полиции с удовольствием поддержали эту инициативу и подготовили насыщенную программу для юных гостей.

В ходе экскурсии ребята познакомились с работой кинологического центра. Опытные инструкторы продемонстрировали школьникам навыки служебных собак, рассказали об особенностях их дрессировки и показали, как проходит процесс обучения животных.

Ребята с большим интересом наблюдали за показательными выступлениями и задавали множество вопросов.

Особое внимание было уделено воспитательной составляющей мероприятия. Сотрудники полиции в доступной форме рассказали школьникам о важности соблюдения законов и правил поведения в обществе.

Полицейские отметили, что подобные встречи не только расширяют кругозор подрастающего поколения, помогают заложить основы правовой культуры и патриотического сознания с раннего возраста, но и способствуют формированию у ребят правильного представления о работе сотрудников органов внутренних дел и их роли в обществе.

Организаторы мероприятия выразили надежду, что подобные познавательные экскурсии станут доброй традицией и будут проводиться на регулярной основе.