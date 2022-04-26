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В Кинельском районе полицейские встретились с участником ликвидации последствий чернобыльской катастрофы

26 апреля 2022 22:54
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В ходе встречи Виктор Александрович поделился воспоминаниями о непростых служебных буднях в городе Припять.

Сегодня, 26 апреля, в Российской Федерации отмечают День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий.

Ровно 36 лет назад весь мир потрясло страшное известие об аварии на Чернобыльской атомной электростанции, ставшей трагической вехой в истории России, затронувшей миллионы людей. За короткое время название маленького советского города Чернобыль стало для всего мира олицетворением ужасающей техногенной катастрофы

Сотрудники полиции Кинельского района посетили подполковника юстиции в отставке Виктора Петрова.

В ходе встречи Виктор Александрович поделился воспоминаниями о непростых служебных буднях в городе Припять. Он принимал участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, неся службу по охране общественного порядка.

Начальник отделения по работе с личным составом территориального органа подполковник внутренней службы Ирина Янковская поблагодарила Виктора Александровича за проявленное мужество, самоотверженность, пожелала ему крепкого здоровья, а также вручила цветы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО. 

 

Фото:   ГУ МВД СО

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