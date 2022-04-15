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В канун Дня советской пожарной охраны в ГУ МЧС СО прошли мероприятия с участием ветеранов

15 апреля 2022 21:17
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Руководство Главного управления и ветераны, уже по сложившейся, традиции приняли участие в возложении цветов к скульптурной композиции «Российскому спасателю».

Совсем скоро, 17 апреля, в стране по давней традиции отметят День Советской пожарной охраны. В этот день в далеком 1918 г. председателем Совета Народных Комиссаров В.И. Лениным был подписан Декрет «Об организации государственных мер борьбы с огнем», сыгравшим значительную роль в деле становления и развития пожарной охраны нашей страны.

Сегодня, Главное управление МЧС России по Самарской области совместно с Советом ветеранов провели ряд мероприятий в преддверии этого важного праздника. Встреча ветеранов началась с возложения цветов и венков к монументу пожарным, погибшим при исполнении служебного долга. Руководство Главного управления и ветераны пожарной охраны почтили минутой молчания память огнеборцев, отдавших свои жизни во имя спасения людей от огненной стихии при пожаре на Куйбышевской нефтебазе в далеком 1948 году. В ходе мероприятия также почтили память начальника управления государственной противопожарной службы по Самарской области полковника внутренней службы Карпова Анатолия Константиновича, посвятившего всю свою трудовую деятельность пожарному делу.

Далее руководство Главного управления и ветераны, уже по сложившейся, традиции приняли участие в возложении цветов к скульптурной композиции «Российскому спасателю», передает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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