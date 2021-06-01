В июне россиян ждет короткая рабочая неделя

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Третья неделя июня будет единственной короткой рабочей неделей за лето. Это связано с празднованием Дня России, 12 июня. Поскольку праздник выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник, 14 июня.

Предыдущие длинные нерабочие дни были у россиян в мае. Тогда Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 4 по 7 мая. Такое решение президент принял для сохранения тенденции сокращения распространения коронавируса и укрепления здоровья граждан. Нерабочие дни связали между собой майские праздники с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.