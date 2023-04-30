В июне пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

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Специально для этого этапа будет создана отдельная страница портала «Работа России», где соискатели смогут ознакомиться с лучшими представленными на ярмарку предложениями работодателей со всех регионов.

Наряду с работодателями к проведению ярмарки будут привлечены эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию – узнать о самых востребованных направлениях.

Основная цель ярмарки трудоустройства – не только быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры. Соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион.