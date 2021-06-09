В Историческом парке «Россия – моя история» пройдет региональный этап чемпионата ПФО по «Что? Где? Когда?»

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10 июня в 16:00 на территории Исторического парка «Россия – моя история» состоится региональный этап Молодежного чемпионата ПФО по игре «Что? Где? Когда?». Победители этапа представят Самарскую область на окружном этапе на молодежном форуме ПФО «iВолга», чтобы побороться за звание лучшей команды ЧГК в округе.

За звание лучшей команды региона будут бороться 10 команд, среди которых традиционно участвуют команды вузов и ссузов региона, а также команды представителей общественных организаций: Российских студенческих отрядов, Молодежного парламента, Самарского Дома молодежи, а также активистов молодежного движения «ЗаВолгу».