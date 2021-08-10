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Самарцам расскажут о древностях нашего края

9 августа 2021

13 августа 2021 в 14:00 в Историческом парке «Россия – моя история» состоится экспресс-экскурсия «Древности Самарского края».

На экспресс-экскурсии, приуроченной ко Дню археолога, посетители узнают, чем на самом деле занимаются археологи. Ведь их деятельность – одна из самых сложных и удивительных в рамках исторической науки. Огромное количество археологических памятников находится не только в области, но и на территории самого города Самары. Многие из них до сих пор не открыты.

Посетители могут приятно удивиться, узнав, что живут прямо по соседству со стоянкой палеолита или с остатками средневековой крепости. Что находилось раньше на территории Самарской области и как работают археологи, посетителям расскажут в рамках экскурсии.

Возраст: 6+

Количество участников: 1-30

Продолжительность: 20-25 минут.

Адрес: ул. Красноармейская, 131, ТРК «ГудОк», 3й этаж.

Фото: пресс-служба Исторического парка