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В Историческом парке Самары состоялся турнир «Что? Где? Когда?», посвящённый дню самарской символики.



В течение двух часов студенты вузов и ссузов соревновались, кто лучше знает историю и факты из жизни нашего региона. Разбавили тематические блоки о родном крае общие вопросы.



Ведущим встречи стал Владислав Лихачев — эксперт направления ЧГК проекта «IQ Самара», директор арт-резиденции Нового Уренгоя, соучредитель Самарской лиги знатоков, организатор и участник интеллектуальных игр со стажем более 30 лет.



Места между 17 командами распределились следующим образом:



Интеллектуальная гвардия - золото

Реавиз - серебро

Ладья (СЭК им. П.Мачнева ) - бронза



Организаторами выступают Молодёжь Самары и Департамент по делам молодёжи Самарской области при поддержке Росмолодёжи, сообщает пресс-служба Самарского Исторического парка.

Фото: пресс-служба Самарского Исторического парка