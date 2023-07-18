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В Историческом парке Самары состоялся турнир «Что? Где? Когда?», посвящённый дню самарской символики.

18 июля 2023 15:02
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В течение двух часов студенты вузов и ссузов соревновались, кто лучше знает историю и факты из жизни нашего региона.

В Историческом парке Самары состоялся турнир «Что? Где? Когда?», посвящённый дню самарской символики.

В течение двух часов студенты вузов и ссузов соревновались, кто лучше знает историю и факты из жизни нашего региона. Разбавили тематические блоки о родном крае общие вопросы.

Ведущим встречи стал Владислав Лихачев — эксперт направления ЧГК проекта «IQ Самара», директор арт-резиденции Нового Уренгоя, соучредитель Самарской лиги знатоков, организатор и участник интеллектуальных игр со стажем более 30 лет.

Места между 17 командами распределились следующим образом:

Интеллектуальная гвардия - золото
Реавиз - серебро
Ладья (СЭК им. П.Мачнева ) - бронза

Организаторами выступают Молодёжь Самары и Департамент по делам молодёжи Самарской области при поддержке Росмолодёжи, сообщает пресс-служба Самарского Исторического парка.

 

Фото:   пресс-служба Самарского Исторического парка

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