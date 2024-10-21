В Историческом парке Самары открылась Всероссийская археологическая конференция «Каменный век Волго-Камья и сопредельных территорий»

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Конференция посвящена 70-летию доктора исторических наук, профессора СГСПУ Александра Алексеевича Выборнова. Более 50 лет он является бессменным участником и руководителем многочисленных археологических экспедиций на территории Волго-Камья. Под его руководством написаны и защищены почти два десятка кандидатских работ.



С приветственным словом выступили:

- Бакулина Светлана Юрьевна, ректор СГСПУ

- Буранок Сергей Олегович, проректор по НИР СГСПУ

- Сташенков Дмитрий Алексеевич, ученый секретарь СОИКМ им. П.В. Алабина

- Ткач Евгения Сергеевна, ученый секретарь ИИМК РАН

- Мазуркевич Андрей Николаевич, старший научный сотрудник, главный хранитель отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа



Участники конференции в течение трех дней представят ведущие научные организации из 28 городов России. Тематика докладов охватывает основные вопросы изучения неолита от Дальнего Востока до Прибалтики, отражает применение современных методов получения данных перехода к производящей экономике в контексте различных неолитических сообществ.

Фото: пресс-служба Исторического парка Самары