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В Историческом парке Самары открылась Всероссийская археологическая конференция «Каменный век Волго-Камья и сопредельных территорий»

21 октября 2024 18:36
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Участники конференции в течение трех дней представят ведущие научные организации из 28 городов России.

Конференция посвящена 70-летию доктора исторических наук, профессора СГСПУ Александра Алексеевича Выборнова. Более 50 лет он является бессменным участником и руководителем многочисленных археологических экспедиций на территории Волго-Камья. Под его руководством написаны и защищены почти два десятка кандидатских работ.

С приветственным словом выступили:
- Бакулина Светлана Юрьевна, ректор СГСПУ
- Буранок Сергей Олегович, проректор по НИР СГСПУ
- Сташенков Дмитрий Алексеевич, ученый секретарь СОИКМ им. П.В. Алабина
- Ткач Евгения Сергеевна, ученый секретарь ИИМК РАН
- Мазуркевич Андрей Николаевич, старший научный сотрудник, главный хранитель отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа

Участники конференции в течение трех дней представят ведущие научные организации из 28 городов России. Тематика докладов охватывает основные вопросы изучения неолита от Дальнего Востока до Прибалтики, отражает применение современных методов получения данных перехода к производящей экономике в контексте различных неолитических сообществ.

 

Фото:   пресс-служба Исторического парка Самары

Теги: Самара

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