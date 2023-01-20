В исправительных учреждениях УФСИН СО проведены богослужения, посвященные Крещению Господне

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Так, ИК-5 посетили, окормляющие храм колонии, отец Андрей, а также помощник начальника УФСИН России по Самарской области по работе с верующими Игорь Вознесенский.



В учреждении организована праздничная служба, посвященная Крещению Господне. На территории колонии была установлена купель с освященной водой. Желающие осужденные смогли провести традиционный обряд и окунуться. Также богослужения проведены и в других пенитенциарных учреждениях области.



Как отметил врио начальника УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Евгений Заярко, мероприятия благотворно повлияли на морально-психологический климат среди осужденных и положительно сказались на воспитательной работе.



Всего в мероприятиях приняли участие свыше 700 осужденных, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО