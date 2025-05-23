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В Исаклинском районе прошла традиционная детско-юношеская спортивная игра «Орлёнок»

23 мая 2025 16:57
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На центральной площади села Исаклы ребята показали свои навыки в строевой подготовке и вокале. Также они выполнили различные спортивные упражнения.

В Исаклинском районе прошла традиционная детско-юношеская оборонно-спортивная игра «Орлёнок». В её организации участвовали сотрудники госпожнадзора по муниципальным районам Сергиевский, Исаклинский и Клявлинский.

В игре приняли участие 11 команд. На центральной площади села Исаклы ребята показали свои навыки в строевой подготовке и вокале. Также они выполнили различные спортивные упражнения.

В полевом лагере прошли испытания: пожарная эстафета, метание ножей в цель, стрельба из пневматической винтовки и пистолета, а также конкурс по оказанию первой помощи. Участники достойно продемонстрировали свою подготовку к действиям в экстремальных ситуациях, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

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