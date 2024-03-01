В ИК-3 УФСИН СО прошло мероприятие «Родина, навсегда ты в сердце моем!»

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В учреждении отбывают наказание осужденные из разных городов и государств. В связи с этим организовано мероприятие, позволяющее узнать информацию о городах и странах не из литературы, а от людей, которые родились и выросли в этих географических точках.

Учитель географии филиала №1 «Центр образования Самарской области» Анна Еким обратилась с этой идеей к своим ученикам. Темами выступлений были выбраны город Тольятти, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Беларусь, Республика Татарстан и Республика Узбекистан.

В течение недели преподаватель совместно с обучаемыми просматривали подобранный видеоматериал, составляли план и текст докладов, подбирали наиболее интересные и колоритные ролики с национальными песнями и танцами.

На доске в учебном классе разместили большую географическую карту. После презентации докладчик прикреплял на нее картонное алое сердце в месте, где находилась его малая родина.

В своем выступлении участники мероприятия рассказывали об особенностях климата, ландшафте, животном мире родных мест. Каждый блок заканчивался видеофильмом об интересных исторических фактах, культурных и архитектурных объектах, основной хозяйственной деятельности населения, направлениях промышленности и сельского хозяйства.

Так, рассказ о Самарской области завершило выступление самарских артистов с песней "Ах, Самара-городок", блок о Беларуси клип белорусской исполнительницы Дарьи Савчук.

Мероприятие произвело положительное впечатление на учащихся и педагогов. Все его участники получили массу положительных эмоций, узнали много нового о географии разных мест, вспомнили родные края, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО