В ИК-28 СО среди осужденных женщин состоялся конкурс «Мисс Весна»

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Состязание состояло из пяти номинаций. Среди них: «Приветствие», «Хозяюшка», «Актерское мастерство», «Поддержи красавицу», «Дефиле». Основной стала космическая тематика.

Конкурс оценивался по бальной шкале. Жюри возглавил начальник исправительной колонии подполковник внутренней службы Олег Петухов.

В номинации «Приветствие» женщины представляли свой образ в стихотворной форме. Во втором этапе участницы соревновались за звание «Хозяюшка». Процесс приготовления блюд жюри и зрители увидели в видеороликах. Далее следовала номинация «Актерское мастерство». Женщины демонстрировали творческие способности в сценках из литературных произведений и в вокале.

Не менее зрелищным оказался танцевальный конкурс «Поддержи красавицу». Лучшей признана Татьяна Р. У нее танец был продуман до мелочей с космической атрибутикой в виде светящихся звезд и макета планеты Земля.

Завершающей стала номинация «Дефиле». В ней конкурсантки демонстрировали наряды. Жюри по достоинству оценили выступление Натальи Х., вышедшей в феерической шляпе с полями, представляющими космическую орбиту.

Все участницы получили дипломы и памятные призы, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области