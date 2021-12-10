В ИК-16 Самарской области проведено мероприятие, посвященное дню образования колонии

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Начальник ИК-16 подполковник внутренней службы Владимир Смирнов тепло поздравил сотрудников и ветеранов УИС с днем образования исправительного учреждения. Он отметил, что с первых дней создания колонии ее сотрудники целенаправленно занимались трудоустройством осужденных и внесли заметный вклад в развитие производственного сектора пенитенциарной системы региона.

Выпускаемое колонией оборудование для цементных складов экспортировалось в 21 зарубежную страну. Учреждение неоднократно занимало призовые места в социалистическом соревновании. За первое место в состязании по РСФСР колонии было вручено переходящее Красное Знамя УИТУ. В 1977 году начальник учреждения полковник внутренней службы Николай Петров был удостоен ордена Трудового Красного Знамени.

В ходе мероприятия, посвященного дню образования учреждения, пять молодых сотрудников приняли присягу на верность служебному долгу. Кроме того, лучшим были вручены благодарственные письма. Некоторым специалистам присвоены очередные специальные знания.

В завершении состоялось фотографирование личного состава на добрую память, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области