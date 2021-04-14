В ИК-15 СО  члены театрального кружка организовали постановку сказки «Дети – наше счастье!»

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Спектакль создан под руководством заместителя начальника колонии, подполковника внутренней службы Юлии Бурухиной. Самодеятельные артисты – осужденные женщины. Все они члены театрального кружка.

Режиссер-постановщик спектакля – осужденная Оксана Б. Съемки и видеомонтаж также осужденной Светланы Б. Ее работа со сложными спецэффектами помогла донести до зрителей волшебную добрую сказку.

Среди сказочных героев: Белоснежка, Золушка, Карлсон, Дюймовочка, снеговик и другие персонажи. В сказке показано, как делаются добрые дела. И даже отрицательные герои – Кощей и Баба Яга - перевоплощаются в добрых и помогают. Театральный сезон в исправительном учреждении будет продолжен.

Видео сказки планируется передать в школу-интернат для детей с ограниченными возможностями, рассказали в пресс-службе УФСИН СО.

Фото: УФСИН СО