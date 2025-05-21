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В ИК-15 УФСИН СО прошло занятие с представителями благотворительного фонда «Вектор Жизни»

21 мая 2025 16:08
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Были рассмотрены вопросы о влиянии вредных привычек на семейные отношения, восстановлении связей с детьми после длительной разлуки, а также даны практические советы по успешной социальной адаптации после отбытия наказания.

В исправительной колонии №15 УФСИН России по Самарской области состоялось занятие в рамках курсов подготовки к освобождению, организованное сотрудниками благотворительного фонда «Вектор Жизни». Тема мероприятия — «Детско-родительские взаимоотношения. Деструктивная и дисфункциональная семья».

Были рассмотрены вопросы о влиянии вредных привычек на семейные отношения, восстановлении связей с детьми после длительной разлуки, а также даны практические советы по успешной социальной адаптации после отбытия наказания.

В мероприятии приняли участие 114 осуждённых, которые активно включились в обсуждение, задавали вопросы и делились личным опытом. После лекции была организована индивидуальная работа с желающими проконсультироваться по личным вопросам, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИ СО

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