В ИК-15 Самарской области прошла акция взаимного уважения и вежливого общения

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Мероприятие приурочено к Международному дню терпимости или толерантности. Толерантность – это уважение, способность без агрессии воспринимать мысли, поведение, образ жизни другого человека, которые отличаются от собственных. Праздник отмечается с 16 ноября 1995 года на основе Декларации принципов терпимости, утвержденной на Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Что касается акции, проведенной в исправительной колонии №15, то в ней наряду с сотрудниками участвовали осужденные. Организаторы постарались ее провести с максимальной пользой для людей.

Были прочитаны лекции и проведены беседы о культуре поведения. Также организован конкурс стенных газет и просмотр видеофильмов. Кроме того, проведены тематические выставки художественной литературы и публицистики.

- Формирование у осужденных таких нравственных понятий, как уважение, доброта, вежливость, - сказал начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными полковник внутренней службы Александр Дерябин, - помогает развивать у них положительные черты характера, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области