В храмах Самары прошли праздничные службы в честь Рождества Христова

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Ночь на 7 января 2025 года стала особенной для православных христиан Самарской области. Тысячи верующих отметили один из самых значимых религиозных праздников – Рождество Христово. По традиции, в храмах региона прошли торжественные богослужения, начавшиеся в рождественский Сочельник 6 января.

В это священное время прихожане собирались в ожидании полуночи, чтобы вместе встретить праздник.

С Рождеством Христовым жителей поздравил глава Самарской области Вячеслав Федорищев. В своем обращении он отметил, что этот светлый праздник символизирует веру в добро, объединяющую россиян. Также губернатор выразил уверенность, что жители Самарской области смогут преодолеть все вызовы времени, пишет Самара-КП.