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В храмах Самарской области молятся о невинно погибших при стрельбе в казанской школе

12 мая 2021 14:14
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И за скорейшее выздоровление раненых.

В мечетях Самарской области верующие совершили коллективные молитвы о невинно погибших при стрельбе в казанской школе и за скорейшее выздоровление раненых. В православных храмах также прошли панихиды по жертвам трагедии.

12 мая в Татарстане объявлен днем траура. Накануне здесь произошло вооруженное нападение на школу № 175. 19-летний молодой человек открыл стрельбу, в результате трагедии погибли девять человек - семеро детей и двое взрослых. Еще более 20 пострадавших находятся в больнице.

«Самарская область скорбит вместе с Татарстаном, который для нас не просто соседний регион, а близкий друг» - выразил соболезнования Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона поручил министерству образования и науки совместно с главами муниципальных образований, а также ректорам вузов провести комплексную проверку соблюдения мер безопасности в образовательных организациях области.

В Самаре в день трагедии горожане создали стихийный мемориал у памятника несовершеннолетним труженикам тыла. Неравнодушные люди несли цветы и свечи, чтобы почтить память жертв. 

Те, кто не смог прийти к мемориалу, выразили соболезнование в соцсетях. Пользователи скорбят вместе с родными и близкими погибших, выкладывая слова поддержки с хэштегом #казаньмыстобой.

Особые соболезнования выразили жители Керчи. Они возложили цветы и игрушки к большому мемориалу на центральной площади города. Напомним, в 2018 году в местном колледже произошла похожая трагедия. В результате взрыва самодельного взрывного устройства и последующей стрельбы, которую открыл 18-летний студент, погиб 21 человек, пострадали 67 человек. 

Стихийные мемориалы организованы также во многих городах России. Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Екатеринбурга несут игрушки и свечи к местным представительствам республики. В других городах жители приходят почтить память погибших к временным мемориалам. 

 

Теги: Казань погибшие скорбь

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