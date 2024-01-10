Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью -25, -27°С, днем -13, -15°С. На дорогах ночью местами гололедица, днем местами снежные заносы.
11 января в Самарской области небольшой снег, метель, до -18°С
Уже по традиции мультимедийный Исторический парк станет площадкой для обмена опытом и творческой поддержки молодежи Самарской области.
В Самарском Историческом парке состоится Областная Форсайт-сессия «Инициатива + команда»
В условиях снежных заносов ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок.
11 января в Самарской области ожидается метель, усиление ветра, на дорогах местами снежные заносы
Мероприятия прошли в рамках акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» и акции «Ёлка желаний».
Самарские транспортные полицейские и общественники поздравили детей с Новым годом
В Похвистнево сотрудники полиции поздравили ребят подшефной школы с новогодними праздниками, пожелали здоровья, творческих успехов и хорошей учебы.
В губернии завершилась Всероссийская акция МВД России «Полицейский Дед Мороз»
ТОАЗ поздравил жителей Тольятти с Новым годом, установив в городе праздничную иллюминацию и организовав цикл детских представлений во Дворце культуры «Тольяттиазот».
«Тольяттиазот» поздравил жителей Тольятти с Новым годом
Оценка регулирующего воздействия — это механизм, позволяющий бизнесу принимать участие в государственном регулировании предпринимательской деятельности.
Оценка от бизнеса: Самарская область вошла в число лидеров качества проведения регуляторной политики
Более 100 новых клиентов зарегистрировались на маркетплейсе «РЖД Маркет» в 2023 году
Наверх
Самара  -19 °C, Тольятти  -18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.4
0.71
EUR 98.98
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Январские экскурсии в Музее-галерее «Заварка» приглашают самарцев
Интерактивная экскурсия пройдет в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
"Дикие истории" расскажет Самарский зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В губернии завершилась Всероссийская акция МВД России «Полицейский Дед Мороз»

10 января 2024 14:55
76
В Похвистнево сотрудники полиции поздравили ребят подшефной школы с новогодними праздниками, пожелали здоровья, творческих успехов и хорошей учебы.

В Сергиевском районе сотрудники полиции вместе с председателем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Сергеем Филипповым и Дедом Морозом со Снегурочкой организовали увлекательное мероприятие для ребят, проживающих в комплексном центре обслуживания населения, в ходе которого мальчишки и девчонки весело провели время. В завершение мероприятия организаторы вручили детям сладкие подарки, пожелали им крепкого здоровья и исполнения всех заветных желаний, а также напомнили о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на улице в зимнее время.

В Похвистнево сотрудники полиции поздравили ребят подшефной школы с новогодними праздниками, пожелали здоровья, творческих успехов и хорошей учебы. Напомнили о важности использования световозвращающих элементов на одежде и рюкзаках, а также предупредили, что кататься на ледянках и ватрушках вблизи автодорог небезопасно. В продолжение мероприятия для воспитанников показали сказочное представление, после чего ребят ждали подарки от Полицейского Деда Мороза – оргтехника для всех учащихся школы и, конечно же, сладкие подарки.

Аналогичные мероприятия прошли в Красноярском, Клявлинском, Борском, Кинель-Черкасском и Красноамейском районах. Полицейские и общественники поздравили ребят с новогодними торжествами, пожелали прекрасного настроения, а также напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности. И, конечно же, все участники акции получили сладкие подарки от Деда Мороза!

А в Волжском районе начальник отделения по работе с личным составом майор полиции Дмитрий Левицкий при поддержке Общественного совета при территориальном органе поздравил дочь сотрудника ОВД, погибшего при выполнении служебных обязанностей, из села Николаевка с наступившим Новым годом, пожелал ей хорошо учиться, исполнения всех желаний и вручил подарок.

В Большечерниговском районе сотрудники полиции вместе с Полицейским Дедом Морозом и Снегурочкой посетили более 12 семей, среди которых семьи сотрудников ОВД и многодетные семьи. Сотрудники полиции не только поздравили ребят с новогодними праздниками, но и вручили им подарки.

В Пестравском районе сотрудники полиции совместно с  заместителем председателя Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Алексеем Бородиным поздравили детей с наступившим Новым Годом. В ходе мероприятия поицейские и общественник посетили сына, погибшего при исполнении служебных обязанностей сотрудника ОВД, пожелали ему успехов в новом году.  Не оставили без внимания ребят, проживающим в селе Идакра, полицейские вручили сладкие подарки и пожелали всех благ и новых свершений, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Требуется журналист
В центре внимания
от Ракитовского шоссе  до автодороги «Обводная города Самары» продлено временное ограничение движения автомобильного транспорта
10 января 2024  13:00
От Ракитовского шоссе  до автодороги «Обводная города Самары» продлено временное ограничение движения автомобильного транспорта
450
Из-за мороза в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
10 января 2024  10:45
Из-за мороза в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
253
В Самаре в 2024 году в Кировском районе только по нацпроекту будет обновлено ещё 6 дворовых территорий
9 января 2024  14:01
В Самаре в 2024 году в Кировском районе только по нацпроекту будет обновлено ещё 6 дворовых территорий
864
В преддверии сильных морозов самарцам рассказали, как будут учиться дети
9 января 2024  13:44
В преддверии сильных морозов самарцам рассказали, как будут учиться дети
627
Главы минпромторга и ГЖИ Самарской области официально утверждены в своих должностях
7 января 2024  14:16
Главы минпромторга и ГЖИ Самарской области официально утверждены в своих должностях
1177
Весь список