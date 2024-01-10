В губернии завершилась Всероссийская акция МВД России «Полицейский Дед Мороз»

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В Сергиевском районе сотрудники полиции вместе с председателем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Сергеем Филипповым и Дедом Морозом со Снегурочкой организовали увлекательное мероприятие для ребят, проживающих в комплексном центре обслуживания населения, в ходе которого мальчишки и девчонки весело провели время. В завершение мероприятия организаторы вручили детям сладкие подарки, пожелали им крепкого здоровья и исполнения всех заветных желаний, а также напомнили о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на улице в зимнее время.

В Похвистнево сотрудники полиции поздравили ребят подшефной школы с новогодними праздниками, пожелали здоровья, творческих успехов и хорошей учебы. Напомнили о важности использования световозвращающих элементов на одежде и рюкзаках, а также предупредили, что кататься на ледянках и ватрушках вблизи автодорог небезопасно. В продолжение мероприятия для воспитанников показали сказочное представление, после чего ребят ждали подарки от Полицейского Деда Мороза – оргтехника для всех учащихся школы и, конечно же, сладкие подарки.

Аналогичные мероприятия прошли в Красноярском, Клявлинском, Борском, Кинель-Черкасском и Красноамейском районах. Полицейские и общественники поздравили ребят с новогодними торжествами, пожелали прекрасного настроения, а также напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности. И, конечно же, все участники акции получили сладкие подарки от Деда Мороза!

А в Волжском районе начальник отделения по работе с личным составом майор полиции Дмитрий Левицкий при поддержке Общественного совета при территориальном органе поздравил дочь сотрудника ОВД, погибшего при выполнении служебных обязанностей, из села Николаевка с наступившим Новым годом, пожелал ей хорошо учиться, исполнения всех желаний и вручил подарок.

В Большечерниговском районе сотрудники полиции вместе с Полицейским Дедом Морозом и Снегурочкой посетили более 12 семей, среди которых семьи сотрудников ОВД и многодетные семьи. Сотрудники полиции не только поздравили ребят с новогодними праздниками, но и вручили им подарки.

В Пестравском районе сотрудники полиции совместно с заместителем председателя Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Алексеем Бородиным поздравили детей с наступившим Новым Годом. В ходе мероприятия поицейские и общественник посетили сына, погибшего при исполнении служебных обязанностей сотрудника ОВД, пожелали ему успехов в новом году. Не оставили без внимания ребят, проживающим в селе Идакра, полицейские вручили сладкие подарки и пожелали всех благ и новых свершений, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО