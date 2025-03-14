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В губернии вновь пройдут профилактические рейды Госавтоинспекции

14 марта 2025 14:29
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С приближением выходных дней сотрудники полиции традиционно выходят на усиленный режим несения службы. 

С приближением выходных дней сотрудники полиции традиционно выходят на усиленный режим несения службы. 

В целях пресечения нарушений, влияющих на уровень аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, в период с 14 по 16 марта текущего года, сотрудники Госавтоинспекции по всей области проведут широкомасштабные целенаправленные рейды. 

Основные мероприятия посвятят водителям, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения. 

Региональная Госавтоинспекция призывает водителей, склонных к «нетрезвым» поездкам всерьез задуматься над своими поступками! Статья 12.8 КоАП РФ – одна из самых жестких в законодательстве и предусматривает лишение прав на срок 1,5 – 2 года вместе со штрафом 45000 рублей. 

Берегите себя и окружающих от трагических последствий на дорогах, строго соблюдайте установленные законом нормы ПДД РФ, дисциплину и  культуру дорожного поведения.

 

Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области

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