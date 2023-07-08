В губернии стартовал проект для молодожёнов «Здоровье будущих родителей и их детей»

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Сегодня, в День семьи, любви и верности в Самарской области стартовал проект для молодожёнов «Здоровье будущих родителей и их детей», разработанный по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.



При государственной регистрации заключения брака в органах ЗАГС молодоженам вручается сертификат на бесплатную диагностику репродуктивного здоровья.



Во Дворце бракосочетания Самары сертификат молодой паре сегодня вручил министр здравоохранения региона Армен Бенян, сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления ЗАГС Самарской области