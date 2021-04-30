В губернии стартовал большой конкурс рисунков «Музыка на бумаге» от фестиваля «Тремоло»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В давке погибли 44 человека, более 150 пострадали.
Израиль: на горе Мерон в ночь на пятницу во время иудейского праздника произошла трагедия
Сызранский следственный изолятор является самым старым учреждением уголовно-исполнительной системы Самарской области.
Следственному изолятору №2 УФСИН СО исполнилось 110 лет
Одним из центральных вопросов на заседании Штаба стало обеспечение надежного электроснабжения объектов, задействованных в проведении ЕГЭ.
Виктор Кудряшов провел очередное заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей региона
Для закладного камня выбрали уникальный материал – основу привезли с Урала.
1 мая в Самаре заложат камень в основание памятной стелы «Город трудовой доблести»
Завершить ремонт Южного шоссе запланировано к началу июля текущего года.
Южное шоссе в Самаре начали ремонтировать на всю ширину проезжей части
Клиенты энергокомпании смогут решить свои вопросы, посетив любой из офисов обслуживания в рабочие часы.
С 4 по 7 мая офисы обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» будут работать в обычном режиме
Основная задача энергетиков – обеспечить надежное энергоснабжение потребителей в праздничные дни.
Энергетики «Т Плюс» в майские выходные и праздничные дни будут работать в режиме повышенной готовности
В стране ежегодно их выполняют всего около 30.
Нейрохирурги больницы Пирогова провели  уникальную операцию  многоуровневого протезирования позвоночника
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.85
0.47
EUR 90.58
0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоятся соревнования по конному спорту конкуру
В Самарской области состоится фестиваль «Пасхальная Богатырская Силушка»
Десятиклассники Новокуйбышевска принимают участие в профориентационной акции «Формула будущего»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В губернии стартовал большой конкурс рисунков «Музыка на бумаге» от фестиваля «Тремоло»

30 апреля 2021 14:20
114
Участвовать в конкурсе сможет любой житель Самарской области от мала до велика.

С 30 апреля по 30 июня в регионе уже в седьмой раз прозвучит «Музыка на бумаге» – большой конкурс рисунков от фестиваля музыки и искусств «Тремоло».

Участвовать в конкурсе сможет любой житель Самарской области от мала до велика.

Сбор конкурсных работ ведется в электронном виде до 8 июня.

По итогам конкурса лучшие работы станут почтовыми открытками, которые разлетятся по всей стране. А авторы этих работ получат подарки для профессионального творчества и билеты на XIV Фестиваль музыки и искусств «Тремоло». 

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА:

Фестиваль музыки и искусств «Тремоло».

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ?

Любой житель Самарской области!

Конкурс проводится среди детей в четырёх номинациях: 

- до 7 лет, 

- 8-10 лет,

- 11-13 лет, 

- 14-17 лет.

А также среди взрослых в двух номинациях:

- профессионалы (художники, преподаватели в ДХШ и т. п.),

- любители (авторы, не попадающие ни в одну из категорий).

ЧТО РИСОВАТЬ?

Музыку в любом воплощении, которое вы сможете изобразить. Это может быть реалистичный взгляд на музыкантов, слушателей или яркий поп-арт в стиле Энди Уорхола, зарисовки одного из вечеров фестиваля «Тремоло» или фантазии на тему классической музыки.

ЧЕМ И КАК РИСОВАТЬ?

Материал: бумага или картон.

Инструменты любые: акварель, карандаши, тушь и даже фломастеры. 

Не принимаются лишь коллажи и аппликации. 

КАК ПОДАТЬ РАБОТУ НА КОНКУРС?

Вступите в сообщество «Конкурс рисунков "МУЗЫКА НА БУМАГЕ" | Тольятти» – https://vk.com/muzikanabumage

До 8 июня 2021 года внутри этой группы загрузите фотографию конкурсной работы в альбом, который соответствует возрасту участника.

Подпишите загруженную фотографию. Обязательно укажите: Ф.И.О. участника, возраст, название работы, город, место учёбы/работы, Ф.И.О. художественного руководители, телефон и электронную почту для связи. Будьте внимательны! Некорректно подписанная работа до конкурса не допускается.

ЧТО ПОЛУЧИТ ПОБЕДИТЕЛЬ?

Лучшие работы будут изданы серией туристических открыток, их авторы получат по два билета на один из вечеров фестиваля «Тремоло» (Тольятти, 30 июня-2 июля) и подарки. Авторов, занявших 2 и 3 места, также порадуют подарками и открытками с их работами. Возможны специальные призовые номинации.

Художники, чьи работы не достигли призовых мест, но были отмечены жюри, получат грамоты в электронном виде. А свидетельство об участии в конкурсе мы отправим так же в электронном виде каждому участнику конкурса.

Оглашение итогов состоится с 14 по 20 июня в официальной группе конкурса «Музыка на бумаге» – https://vk.com/muzikanabumage. Там же сообщим о дате и времени награждения лауреатов.

 

 

Теги: «Тремоло» конкурс рисунков

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Одним из центральных вопросов на заседании Штаба стало обеспечение надежного электроснабжения объектов, задействованных в проведении ЕГЭ.
30 апреля 2021  16:27
Виктор Кудряшов провел очередное заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей региона
Политика
45
Главу Тольятти поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
30 апреля 2021  14:09
Николай Ренц вступил в должность мэра Тольятти
Политика
130
Новый Дворец спорта в Самаре будет носить имя Владимира Высоцкого
30 апреля 2021  09:26
Новый Дворец спорта в Самаре будет носить имя Владимира Высоцкого
Спорт
223
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
30 апреля 2021  09:20
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
В стране
234
В Самаре на Ракитовском шоссе началось обновление дороги на всю ширину проезжей части
29 апреля 2021  13:58
В Самаре на Ракитовском шоссе началось обновление дороги на всю ширину проезжей части
Благоустройство
412
Весь список