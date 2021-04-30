В губернии стартовал большой конкурс рисунков «Музыка на бумаге» от фестиваля «Тремоло»

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С 30 апреля по 30 июня в регионе уже в седьмой раз прозвучит «Музыка на бумаге» – большой конкурс рисунков от фестиваля музыки и искусств «Тремоло».

Участвовать в конкурсе сможет любой житель Самарской области от мала до велика.

Сбор конкурсных работ ведется в электронном виде до 8 июня.

По итогам конкурса лучшие работы станут почтовыми открытками, которые разлетятся по всей стране. А авторы этих работ получат подарки для профессионального творчества и билеты на XIV Фестиваль музыки и искусств «Тремоло».

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА:

Фестиваль музыки и искусств «Тремоло».

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ?

Любой житель Самарской области!

Конкурс проводится среди детей в четырёх номинациях:

- до 7 лет,

- 8-10 лет,

- 11-13 лет,

- 14-17 лет.

А также среди взрослых в двух номинациях:

- профессионалы (художники, преподаватели в ДХШ и т. п.),

- любители (авторы, не попадающие ни в одну из категорий).

ЧТО РИСОВАТЬ?

Музыку в любом воплощении, которое вы сможете изобразить. Это может быть реалистичный взгляд на музыкантов, слушателей или яркий поп-арт в стиле Энди Уорхола, зарисовки одного из вечеров фестиваля «Тремоло» или фантазии на тему классической музыки.

ЧЕМ И КАК РИСОВАТЬ?

Материал: бумага или картон.

Инструменты любые: акварель, карандаши, тушь и даже фломастеры.

Не принимаются лишь коллажи и аппликации.

КАК ПОДАТЬ РАБОТУ НА КОНКУРС?

Вступите в сообщество «Конкурс рисунков "МУЗЫКА НА БУМАГЕ" | Тольятти» – https://vk.com/muzikanabumage

До 8 июня 2021 года внутри этой группы загрузите фотографию конкурсной работы в альбом, который соответствует возрасту участника.

Подпишите загруженную фотографию. Обязательно укажите: Ф.И.О. участника, возраст, название работы, город, место учёбы/работы, Ф.И.О. художественного руководители, телефон и электронную почту для связи. Будьте внимательны! Некорректно подписанная работа до конкурса не допускается.

ЧТО ПОЛУЧИТ ПОБЕДИТЕЛЬ?

Лучшие работы будут изданы серией туристических открыток, их авторы получат по два билета на один из вечеров фестиваля «Тремоло» (Тольятти, 30 июня-2 июля) и подарки. Авторов, занявших 2 и 3 места, также порадуют подарками и открытками с их работами. Возможны специальные призовые номинации.

Художники, чьи работы не достигли призовых мест, но были отмечены жюри, получат грамоты в электронном виде. А свидетельство об участии в конкурсе мы отправим так же в электронном виде каждому участнику конкурса.

Оглашение итогов состоится с 14 по 20 июня в официальной группе конкурса «Музыка на бумаге» – https://vk.com/muzikanabumage. Там же сообщим о дате и времени награждения лауреатов.