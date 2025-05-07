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В губернии состоялся первый выпуск «Школы героев»

7 мая 2025 19:39
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Целью программы было дать участникам специальной военной операции компетенции, которые помогут им реализовать себя в мирной жизни, на государственной и муниципальной службе.

Сегодня в здании Правительства Самарской области прошло торжественное вручение документов об окончании обучения участникам первого потока региональной программы «Школа героев». Это программа запущена по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы «Время героев».

Дипломы о профессиональной переподготовке вручил первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.

«Когда программа начиналась, я переживал, как курсанты справятся – все люди взрослые, у всех непростые жизненные обстоятельства. Но результат делает им честь. Все это время ребята оказывали друг другу поддержку, вместе с преподавателями корректировали подходы и методы обучения, чтобы успешно реализовать их в будущих потоках, - отметил Александр Фетисов. -  Представленные участниками проекты уже находятся в стадии реализации, и завершение программы для них – не финал, а начало нового этапа в жизни и профессиональной карьере».

Первый вице-губернатор подчеркнул, что выпускники всегда могут рассчитывать на поддержку правительства Самарской области и муниципальных властей. Тем более, что еще во время учебы они получили опыт подобного взаимодействия.

Целью программы было дать участникам специальной военной операции компетенции, которые помогут им реализовать себя в мирной жизни, на государственной и муниципальной службе.

«Семь месяцев проходило обучение, участники получили необходимые знания и навыки для работы в органах исполнительной власти, на крупных региональных предприятиях, - прокомментировала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. – Из них часть уже трудоустроены, часть находятся в процессе трудоустройства. Программа была интересной и для самих участников обучения, и для их наставников».

Важнейшей частью обучения стала разработка социальных проектов, направленных на развитие Самарской области, вместе со своими наставниками. Наставниками стали руководители органов власти и депутаты, а участники «Школы героев» стали кураторами своих наставников, чтобы с учетом собственного жизненного опыта оценивать ситуацию в муниципалитетах и работу органов власти, а также выступать с предложениями по совершенствованию процессов управления.

Участник «Школы героев», социальный координатор фонда «Защитники Отечества» в Автозаводском районе Тольятти Сергей Алексеев рассказал, что благодаря взаимодействию с депутатским корпусом и региональными властями за время подготовки его проекта удалось оказать адресную помощь многим подопечным.

Для участников СВО программа станет стартовой площадкой для дальнейшего развития в выбранной сфере деятельности.

«У нас много ребят, которые обладают талантами, их только надо сфокусировать, направить в правильное русло, чтобы они получили нужные навыки и узнали структуру работы органов власти изнутри, - считает выпускник первого потока Денис Михайлин. – Уже сейчас мы совместными усилиями выполняем различные задачи, поддерживая и дополняя друг друга».

 

Фото: «Волжская коммуна»

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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