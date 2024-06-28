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В губернии отпраздновали Всероссийский олимпийский день

28 июня 2024 17:21
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Участниками мероприятий стали несколько тысяч жителей и гостей региона.

Олимпийский день отмечается во всем мире ежегодно в день основания Международного олимпийского комитета – 23 июня. В 2024 году в нашей стране под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР) состоялись массовые спортивные и физкультурные мероприятия, приуроченные к этой дате. Присоединилась к ним и Самарская область. Участниками мероприятий стали несколько тысяч жителей и гостей региона.

Одним из таких мероприятий в стало первенство Самарской области по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 и до 23 лет, которое проходило в течение нескольких дней в Самаре на стадионе «Орбита». Стадион был отремонтирован в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» и теперь является тренировочной площадкой для юных спортсменов и любителей легкой атлетики.

С напутствиями и пожеланиями к участникам соревнований обратились врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская и президент олимпийского совета Самарской области, вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Вера Богуш. Она зачитала приветственный адрес от президента ОКР Станислава Позднякова:

- Всероссийский олимпийский день проходит в нашей стране уже в 35-й раз. Это один из самых популярных праздников массового спорта. Во всех регионах поклонники здорового образа жизни выходят на спортивные активности и мастер-классы. В этом году праздник посвящен олимпийской команде России. Единство наших спортсменов и болельщиков – это та непреходящая ценность, которая в условиях глобальной турбулентности приобретает еще более важное значение. Главное – верить в себя и оставаться патриотом своей Родины, - сказала Вера Богуш. И добавила:

- Всегда и всем говорю, что не раз еще будет звучать наш гимн во всем мире и не раз будет развеваться наш флаг во имя наших побед!

Другое традиционное мероприятие Всероссийского олимпийского дня прошло в Отрадном. На стадионе «Нефтяник» собрались физкультурники клуба любителей бега и ходьбы «Надежда», воспитанники отрадненской спортивной школы и пришкольных лагерей дневного пребывания, команды по фитнес-аэробике и другие любители спорта. Участники вышли на старт забега на 400 метров и ответили на вопросы олимпийской викторины.

Также ко Всероссийскому олимпийскому дню были приурочены всероссийские соревнования по спортивной борьбе, проходившие в Самаре в середине июня, и этапы Летней лиги по баскетболу 3х3.

Участники соревнований были награждены дипломами ОКР, а тренерам были вручены благодарственные письма.

 

Фото предоставлено минспорта СО

Теги: Самара

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