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В губернии объявили победителей Конкурса «Студент года 2023»

27 ноября 2023 14:26
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«Студент года» – это проект, благодаря которому зажигаются новые таланты, рождается множество социально значимых инициатив.

24 ноября 2023 года в универсальном комплексе «МТЛ «Арена» подвели итоги конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2023».

От имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова участников поприветствовал министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев.

«Студент года» – это проект, благодаря которому зажигаются новые таланты, рождается множество социально значимых инициатив. У нас в регионе он проводится уже в 12 раз и снова бьет рекорды по количеству заявок. Это очередное подтверждение тому, насколько неравнодушные, активные и трудолюбивые ребята у нас в регионе. Именно вы движущая сила во многих сферах жизни – в образовании, науке, искусстве, спорте, добровольчестве.

Спасибо вам, что учитесь, развиваетесь, стремитесь принести пользу обществу, родному региону и нашей великой Родине - России. Своим трудом, своими достижениями и успехами вы помогаете решать задачи государственной важности. И самая важная из них – достижение Победы. Благодарю каждого из вас, кто сегодня упорно работает ради решения этой задачи. Поддерживает наших бойцов и их семьи, отправляет гуманитарные грузы, реализует различные проекты. Это мощная поддержка, которая, я уверен, поможет нашим защитникам Отечества, героям выстоять в борьбе за правду и справедливость. Победа будет за нами!», – говорится в приветственном адресе.

В своем обращении глава региона отметил поступательное развитие региона, а также реализуемые масштабные проекты в сфере науки, технологий, образования. Один из важнейших – международный межвузовский кампус. «Все это делается ради вас. Мы возлагаем на вас большие надежды и хотим, чтобы вы связали свою жизнь с нашим регионом! При вашей поддержке мы сможем еще многое сделать ради блага самарской земли!»

«Студент года» проводится в Самарской области с 2012 года и является самым престижным в молодежной среде. За это время его участниками стали более 6000 самарских студентов, а сам конкурс ежегодно претерпевает определенные изменения, что позволяет ему сохранять в регионе позиции ведущего студенческого события.

Студентов поздравил председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников: «Сегодня в этом зале в прекрасном настроении собрались лучшие представители студенческого сообщества – люди, которые знают, о чем будет идти речь, которые понимают друг друга с полуслова. И это настоящий праздник, большая честь и большая заслуга для каждого».

Лучшим студентом года и обладателем Гран-при конкурса, а также победителем в номинации «Староста года» стала студентка 4 курса Самарского государственного социально-педагогического университета Юнина Виктория.

«Я шла к этому со второго курса, когда первый раз не выиграла, потом на следующий год получила лауреатство, но решила, что нужно идти до конца! И в этом году я победила. Эмоции меня переполняют, потому что я совсем не ожидала взять гран-при! Я поздравляю всех победителей!», - рассказала победительница.

Виктория принимает активное участие в жизни Первичной профсоюзной организации студентов своего вуза, выступает в роли организатора факультетских, вузовских и областных мероприятий. Девушка является постановщиком творческого коллектива «На грани» своего факультета, который в 2022 году стал лауреатом 1 степени на XXX Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в Самаре с творческим номером «Snakes» в направлении оригинальный жанр, номинация «Гимнастика».

Главную награду победительнице вручил министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев. «В 2012 году, когда мы только начинали проводить конкурс «Студент года» в Самарской области, было всего 105 участников. В этом же году заявки подали более чем две тысячи студентов из всех вузов, колледжей и техникумов. С каждым разом конкурс становится масштабнее, а заявки – профессиональнее. И членам жюри всё сложнее определять лауреатов, победителей, и тем более, выбирать одного обладателя гран-при!

Но в этом конкурсе нет проигравших, здесь абсолютно все победители!», – подчеркнул он, поздравляя с заслуженной победой.

Победителями в номинациях стали:

«Студенческая творческая личность вуза» – Мария Усачёва, Самарский государственный институт культуры

«Студенческая творческая личность ссуза» – Даяна Николаева, Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна

«Интеллект года» – Дарья Чичева, Самарский государственный технический университет

«Молодой профессионал года» – Валерия Иванова, Самарское хореографическое училище

«Доброволец года» – Маргарита Мальцева, Тольяттинский социально-экономический колледж

«Студенческий лидер ссуза» – Варвара Миронова, Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна

«Студенческий лидер вуза» – Анастасия Чернышева, Самарский государственный социально-педагогический университет.

«Спортсмен года вуза» – Елизавета Данилова, Медицинский университет «РЕАВИЗ»

«Спортсмен года ссуза» – Полина Яковенко, Государственное училище олимпийского резерва г. Самара

«Староста года» – Виктория Юнина, Самарский государственный социально-педагогический университет

«Патриотическое объединение года» — Поисковый отряд «Сокол» студенческого военно-патриотического объединения «Сокол СГАУ» Самарского университета

«Студенческое медиа года» — СНО СамГМУ, Самарский государственный медицинский университет

«Добровольческое объединение года» — Добровольческое объединение года Волонтёрский штаб «Энергия будущего», Строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева.

В специальной номинации «За верность выбранному пути» были отмечены:

Сергеева Виктория, Поволжский государственный университет сервиса

Бондаренко Егор, Кинельский государственный техникум

Агабабян Алиса, Московский городской педагогический университет (Самарский филиал)

Дрожжин Данила, Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова

Шишикин Денис, Строительно-энергетический колледж (образовательно-производственный кампус) им. П. Мачнева

Лукьянова Татьяна, Самарское художественное училище имени К.С.Петрова-Водкина

Куршева Алина, Самарский государственный университет путей сообщения

Лебедева Алена, Тольяттинский социально-экономический колледж

Алькова Диана, Самарский государственный медицинский университет

Мордвинова Мария, Поволжский государственный университет телекоммуникации и информатики

Берхеева Алина, Тольяттинский социально-педагогический колледж

Мудрая София, Самарский колледж цифровой экономики и предпринимательства Колледж «МИР».

 «Студент года» - один из самых престижных студенческих конкурсов Самарской области. Впервые он прошел в регионе в 2012 году. В 2013 году в Конкурсе начали принимать участие студенты колледжей и техникумов. С 2015 года Конкурс приобрел права регионального этапа Российской национальной премии «Студент года», что позволило лауреатам и победителям претендовать на победу во Всероссийском конкурсе. В 2016 году впервые прошел очный этап. В 2019 году в Конкурсе появились наставники, которые являются победителями предыдущих лет, и помогают новым участникам добиться желаемых результатов. В 2021 году очный этап проводится в формате выездного интенсива, а главным нововведением специальная онлайн-платформа studentgoda63.ru, на которой участники могут подавать заявки дистанционно.

 

Фото -предоставлено департаментом по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области

Теги: Самара

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