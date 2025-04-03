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В губернии наградили победителей регионального этапа интеллектуальной олимпиады ПФО «IQ ПФО»

3 апреля 2025 17:15
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В Самарской области в соревнованиях приняли участие более 250 студентов из высших учебных заведений, включая филиалы, и учебных заведений среднего профессионального образования.

В конце марта завершился региональный отборочный этап окружной интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО» среди студентов. В Самарской области в соревнованиях приняли участие более 250 студентов из высших учебных заведений, включая филиалы, и учебных заведений среднего профессионального образования.

Окружная интеллектуальная олимпиада проводится в три этапа: отборочный этап в учебном заведении, региональный и окружной финал.

В этом году региональный этап «IQ ПФО» проходил по семи направлениям – робототехника, парламентские дебаты, управленческие поединки, конкурс инженерных команд, «Что? Где? Когда?», управление беспилотными летательными аппаратами и программирование БПЛА.

В Молодёжном многофункциональном центре прошла церемония награждения победителей и призёров региональных отборочных соревнований окружной интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО». На встрече присутствовали министр молодёжной политики Самарской области Наталья Рогова, руководители направлений проекта «IQ Самара» и команда организаторов.

Наталья Рогова вручила награды студентам и поздравила ребят с заслуженными местами, пожелала не останавливаться на достигнутом и продолжать идти вперёд к намеченным целям: «Поздравляю вас, финалисты регионального этапа интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО», с блестящими результатами. Ваши достижения являются свидетельством упорства и таланта. Уверена, что вы продолжите демонстрировать такие же высокие результаты и в проектах, и в жизни. Желаю вам уверенности в своих силах и стремления к новым знаниям. Помните, что каждая победа — это лишь шаг на пути к большим свершениям!»

В конце встречи руководитель делегации Илья Анисимов объявил самую долгожданную новость — кто из участников отправится представлять регион на окружной интеллектуальной олимпиаде «IQ ПФО» в Саранске:

Робототехника:

Куксов Иван, Самарский университет  

Леонов Егор, Самарский университет

Парламентские дебаты:

Толочко Илья, Университет «МИР»

Верещагин Глеб, Самарский университет

Конкурс инженерных команд:

Козлов Петр, Самарский университет

Кривецкий Иван, Самарский университет

Шарафутдинов Данил, Самарский университет

«Что? Где? Когда?»:

Белов Егор, Самарский университет

Бугакова Анна, Самарский университет

Дядченко Евгения, Самарский университет

Макаренко Богдан, Самарский университет

Давыдов Матвей, Самарский университет

Ханенко Арсений, Самарский университет

Пилотирование БПЛА:

Сумальчиков Даниил, Поволжский государственный колледж 

Программирование БПЛА:

Петров Артем, Поволжский государственный колледж

Пляшешников Александр, Поволжский государственный колледж    

Управленческие поединки:

Прокофьева Мария, Самарский государственный институт культуры

Стифорова Виктория, Самарский государственный экономический университет

«Уже через три недели наша самарская делегация отправится в Саранск на окружной этап интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО». В состав делегации вошли победители и призеры регионального этапа, продемонстрировавшие выдающиеся знания и навыки по направлениям олимпиады. Подготовка к окружной олимпиаде уже началась и проходит в активном режиме. Мы организуем дополнительные занятия и тренинги с наставниками и экспертами для участников, чтобы они могли максимально подготовиться к предстоящим соревнованиям.

Также выражаю благодарность всем студентам, которые принимали участие в региональном отборочном этапе олимпиады «IQ ПФО». Рады будем встретиться с каждым на осенних соревнованиях проекта «IQ Самара» в 2025 году!», – поделился руководитель самарской делегации Илья Анисимов.

В 2025 году окружная интеллектуальная олимпиада «IQ ПФО» пройдёт с 23 по 25 апреля в Саранске (Республика Мордовия).

 

Фото: Минмолодежи Самарской области

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