В губернии начался оздоровительный заезд для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла

94

В санатории «Красная глинка» начался заезд для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. По решению губернатора Вячеслава Федорищева и регионального оргкомитета «Победа» ветеранам предоставлена возможность отдохнуть и оздоровиться.

Среди участников заезда труженики тыла Михаил Цыбин и Николай Олейник. Как говорят сами ветераны, вместе со всей страной восстанавливали страну из руин войны, поднимали целину, участвовали в строительстве АвтоВАЗа. И всегда работали во благо своего города, региона, страны. «А сейчас отдыхаю. Здесь хорошо, конечно, процедуры получаю, питание вкусное, отношение очень хорошее», - рассказывает Михаил Цыбин. «Внимание к нам очень большое. Я здесь уже не в первый раз, мне здесь очень нравится», - добавляет Николай Олейник.

«Уверен, что наша природа и матушка Волга, наш климат, процедуры, профессионализм врачей и внимание персонала помогут укрепить здоровье наших уважаемых гостей и они еще долгое-долгое время будут нас радовать своим примером жизнелюбия и мужества», - говорит директор санатория «Красная глинка» Андрей Бекасов.

Предоставление путёвок тем, кто стоял на защите Родины на фронте и в тылу - только часть большой работы, которая ведётся в регионе в рамках празднования 80-летия Победы. Так, с апреля 2025 года в Самарской области начинает предоставляться единовременная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории губернии. По решению главы региона к юбилею Победы участники и инвалиды ВОВ получат единовременную выплату по 1 миллиону рублей, отдельные категории граждан – по 80 тысяч рублей.

В мае состоится еще один оздоровительный заезд для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Фото: "Волжская коммуна"