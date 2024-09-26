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В губернии начал работу «Молодёжный центр проектов Самарской области»

26 сентября 2024 16:58
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Который нацелен на развитие компетенций по социальному проектированию у молодых людей.

В регионе начал работу проект «Молодёжный центр проектов Самарской области», который нацелен на развитие компетенций по социальному проектированию у молодых людей. Участников ждет акселератор социальных проектов, консультационная лаборатория и форум по социальному проектированию.

Проект «Молодёжный центр проектов Самарской области» реализуется в Самарской области благодаря победе региона в 2023 году на конкурсе «Регион для молодых», который проводился по поручению Президента России. Проект является частью программы комплексного развития молодёжи Самарской области и реализуется в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодёжи.

«Мы живем в уникальное время, когда у каждого из нас есть возможность активно участвовать в изменении окружающего мира к лучшему. Проект «Молодёжный центр проектов Самарской области» предоставляет прекрасную возможность реализовать свои идеи и сделать вклад в развитие нашего региона. Здесь вы сможете получить необходимые знания и навыки, которые помогут вам создавать социальные проекты и программы, направленные на решение актуальных проблем общества, и стать победителем грантовых конкурсов. Опытные сотрудники Центра, эксперты и амбассадоры Росмолодёжь.Гранты от региона смогут комплексно помочь в решение трудностей, которые возникают у молодых людей при заполнении заявки на Конкурсы, и в целом ответить на интересующие их вопросы по социальному проектированию.  Мы уверены, что именно молодёжь является двигателем перемен!», -  рассказала руководитель проекта «Молодёжный центр проектов Самарской области», заместитель руководителя центра поддержки и реализации проектов и программ Агентства по реализации молодёжной политики СО, координатор Росмолодёжь.Гранты в Самарской области Виктория Хоркина.

Проект разделён на три блока:

Акселератор социальных проектов – выездные мероприятия на территории Самарской области с экспертами и специалистами проекта. В рамках события участники смогут не только узнать о проектной деятельности, но и придумать первые проектные инициативы вместе с экспертами Росмолодёжь.Гранты, а в дельнейшем при поддержке Центра подаваться на грантовые конкурсы;

Консультационная лаборатория – мероприятия, которые помогут повысить уровень знаний в проектной деятельности. Формат мероприятия позволит встретиться с экспертами, получить консультации по проектам, проработать идеи и обсудить все актуальные вопросы для потенциальных грантополучателей и тех, кто уже развивается в проектной деятельности;

Форум по социальному проектированию – событие, в рамках которого будут подведены итоги проектной деятельности в регионе, поставлены новые цели и направления работы.

Первый блок проекта стартовал совсем недавно. В рамках него прошли три акселератора 18, 20 и 23 сентября. В Строительно-энергетическом колледже, Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна, а также в Самарском торгово-экономическом колледже более 150 студентов познакомились с основами социального проектирования и приняли участие в интерактивной игре, которая в лёгком формате знакомит со всеми этапами реализации своей самой смелой идеи.

 

Фото:   Министерство молодёжной политики Самарской области

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