В ГУ МВД СО состоялось заседание Президиума реготделения  физкультурно-спортивного общества «Динамо»

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Сегодня, в областном главке полиции состоялось заседание Президиума Самарской региональной организации общественно-государственного объединения «Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Мероприятие провел председатель Самарской региональной организации начальник Главного управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов.

В заседании приняли участие руководящий и личный состав регионального отделения «Динамо», представители органов исполнительной власти Самарской области и образовательных учреждений, входящих в состав Отделения.

В своем выступлении первый заместитель председателя Самарской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо» полковник внутренней службы Олег Лукьянов отметил, что в 2024 году Самарская региональная организация «Динамо» приняла участие в 10 всероссийских соревнованиях в рамках Спартакиады «Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» – это лыжные гонки, плавание, мини-футбол, стрельба из боевого ручного стрелкового оружия – автомат и пистолет, дзюдо, легкоатлетический кросс, бокс, волейбол и самбо. На региональном уровне проведено среди 19-ти коллективов физической культуры 15 соревнований по 7 видам спорта, а общее количество сотрудников, военнослужащих, государственных гражданских служащих и работников федеральных органов исполнительной власти, участвовавших в соревнованиях, составило более восьмисот человек.

Полковник внутренней службы, обращаясь к собравшимся, обратил внимание на то, что с целью воспитания молодого поколения в духе патриотизма и любви к Родине, пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни, проведено 5 соревнований с охватом более двухсот детей в Спартакиаде «Юный динамовец».Также на расширенном заседании обсудили календарный план спортивных мероприятий на предстоящий год. В завершение мероприятия состоялось награждение победителей и призеров Спартакиады-2024.

Первое место среди «Юных динамовцев» заняла местная тольяттинская городская организация «Динамо».

Среди коллективов физической культуры правоохранительных органов и органов безопасности в третьей группе первое место заняла Войсковая часть 2129-П, во второй группе – Самарский юридический институт ФСИН России и в первой группе – Главное управление МВД России по Самарской области.

Генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов поздравил участников соревнований с победой, пожелал дальнейших спортивных достижений и вручил дипломы и кубки.

Игорь Геннадьевич отметил, что в настоящее время взаимодействие между членами КФК общества Динамо крайне необходимо и является не только состязательной составляющей соревнований, но и служит укреплению слаженности между силовыми и правоохранительными структурами в целом

.Генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов, обращаясь к собравшимся, поздравил присутствующих с наступающим Новым годом, пожелав здоровья, благополучия и новых спортивных побед, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО