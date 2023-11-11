В ГУ МВД СО состоялась встреча представителей «Ассоциации цифровой безопасности» и Банка России

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В ГУ МВД России по Самарской области прошла встреча начальника ОИиОС областного главка полиции капитана внутренней службы Александра Курбатова с представителями «Ассоциации цифровой безопасности» и Банка России.

Присутствующие обсудили вопросы киберпреступности в Самарском регионе и на конкретных примерах рассмотрели наиболее распространенные схемы кибермошенничества, обсудили ряд технических и практических вопросов, касающихся совместной работы, высказали предложения по усилению профилактической работы с населением, в том числе с гражданами пенсионного возраста. С помощью тематических памяток участники встречи разобрали типичные ситуации и меры предосторожности в случае столкновения со злоумышленниками.

Руководитель Ассоциации - представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Иван Андрианов довел до присутствующих результаты работы за отчётный период, отметив, что приоритетная цель проекта, это выявление и блокирование противоправного контента в сети Интернет, а также проведение профилактических мероприятий с жителями региона по противодействию мошенническим действиям.

Фото предоставлено ГУ МВД СО