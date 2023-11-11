Я нашел ошибку
Главные новости:
В последнем домашнем матче в этом голу «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» принимают московский «Локомотив».
«Крылья Советов» завершили первый круг победой над екатеринбургским «Уралом» - 3:1
Минфин получит новые полномочия при регулировании табачной отрасли
Минфин получит новые полномочия при регулировании табачной отрасли
Ей был 91 год.
Умерла космонавт Валентина Пономарева, которая была дублером Терешковой
Например, рак легкого на ранних стадиях, когда у пациента ещё отсутствуют симптомы.
Флюорография помогает выявить разные заболевания органов грудной клетки
В нем принимают участие четыре команды: «Ракета» (Самара), «Ладья» (Омск), «Крылья мечты» (Пенза) и «Волчата» (Тамбов).
В Самаре впервые стартовал детский турнир по следж-хоккею
Присутствующие обсудили вопросы киберпреступности в Самарском регионе.
В ГУ МВД СО состоялась встреча представителей «Ассоциации цифровой безопасности» и Банка России
В Рязанской области рано утром в субботу, 11 ноября, сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда.
ЧП в Рязанской области: рано утром в 11 ноября сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда
В Самаре автомобиль врезался в столб и загорелся
В Самаре автомобиль врезался в столб и загорелся
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.05
0.12
EUR 98.32
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Начальник ГУ МВД СО Игорь Иванов поздравил сотрудников и ветеранов с профессиональным праздником
«Нет ненависти и вражде»: Самарская область присоединилась к Всероссийской акции
Шедевры Баха прозвучат в зале Самарской кирхи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В ГУ МВД СО состоялась встреча представителей «Ассоциации цифровой безопасности» и Банка России

11 ноября 2023 14:37
151
Присутствующие обсудили вопросы киберпреступности в Самарском регионе.

В ГУ МВД России по Самарской области прошла встреча начальника ОИиОС областного главка полиции капитана внутренней службы Александра Курбатова с представителями «Ассоциации цифровой безопасности» и Банка России.

Присутствующие обсудили вопросы киберпреступности в Самарском регионе и на конкретных примерах рассмотрели наиболее распространенные схемы кибермошенничества, обсудили ряд технических и практических вопросов,          касающихся совместной работы, высказали предложения по усилению профилактической работы с населением, в том числе с гражданами пенсионного возраста.   С помощью тематических памяток участники встречи разобрали типичные ситуации и меры предосторожности в случае столкновения со злоумышленниками. 

Руководитель Ассоциации - представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Иван Андрианов довел до присутствующих результаты работы за отчётный период, отметив, что приоритетная цель проекта, это выявление и блокирование противоправного контента в сети Интернет, а также проведение профилактических мероприятий с жителями региона по противодействию мошенническим действиям.

 

Фото предоставлено ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Ночью и утром местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
11 ноября 2023  13:03
Ночью и утром местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
160
В день проведения футбольного матча в Самаре будет работать дополнительный транспорт
10 ноября 2023  12:53
В день проведения футбольного матча в Самаре будет работать дополнительный транспорт
470
Многофункциональные туристические комплексы появятся в Жигулевске и Ставропольском районе Самарской области
10 ноября 2023  12:01
Многофункциональные туристические комплексы появятся в Жигулевске и Ставропольском районе Самарской области
1431
Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником сотрудников ОВД региона
10 ноября 2023  09:54
Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником сотрудников ОВД региона
293
 Дмитрий Азаров 9 ноября выступил на пленарном заседании форума сотрудничества России и Казахстана.
9 ноября 2023  16:02
Губернатор Дмитрий Азаров рассказал, как будет развиваться сотрудничество Самарской области и Казахстана
656
Весь список