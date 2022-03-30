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В ГУ МВД СО состоялась рабочая встреча с представителями операторов сотовой связи

30 марта 2022 16:26
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В ходе встречи обсудили вопросы взаимодействия в рамках профилактики преступлений, связанных с использованием IT-технологий.

В ГУ МВД России по Самарской области прошла рабочая встреча руководителей и сотрудников областного главка с представителями прокуратуры и операторов сотовой связи. В ходе встречи обсудили вопросы взаимодействия в рамках профилактики преступлений, связанных с использованием IT-технологий.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Александр Бибишев, начальник Управления уголовного розыска областного главка полковник полиции Павел Жилюнов, заместитель начальника Управления уголовного розыска подполковник полиции Владимир Корнеев, начальник отдела раскрытия общеуголовных мошенничеств и имущественных преступлений, совершенных с использованием  информационно-телекоммуникационных технологий УУР ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Виталий Буренков, начальник отдела Прокуратуры Самарской области  Антон Клещенок и представители операторов сотовой связи  ПАО «Вымпелком», ООО «Т2 Мобайл», ПАО «Мегафон», ПАО «МТС», ПАО «Ростелеком».

Со вступительным словом к собравшимся обратился заместитель начальника Управления уголовного розыска подполковник полиции Владимир Корнеев: «На заседании комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Самарской Губернской Думы рассматривались вопросы профилактики преступлений, совершаемых с использованием средств сотовой связи. По итогам заседания принято решение о создании Межведомственной комиссии по противодействию преступлений совершаемых с помощью мобильных средств связи. На данной рабочей встрече хотелось бы определить цели и задачи комиссии и в открытом диалоге обсудить ряд рабочих моментов».

Затем начальник ОРМ УУР ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Виталий Буренков довел до присутствующих статистическую информацию о зарегистрированных преступлениях, совершаемых с использованием  информационно-телекоммуникационных технологий по итогам 2 месяцев текущего года.

«Зарегистрировано 1578 преступлений указанной категории, из них тяжких и особо тяжких – 1009. Наблюдается снижение количества имущественных преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, и это связано, в первую очередь, с повышением уровня информированности населения о способах совершения таких преступлений и повышением уровня финансовой грамотности населения».

Приняты дополнительные меры, направленные на усиление эффективности профилактической работы с населением, а также на повышение уровня правовой и финансовой грамотности граждан, пропаганду «компьютерной гигиены». Так, на ведущих радиостанциях региона осуществляется ежедневное вещание профилактических материалов с указанием конкретных примеров преступлений и советами о том, как не попасться на уловки злоумышленников.

На официальных ресурсах ГУ МВД России по Самарской области и территориальных ОВД в сети Интернет распространяются короткие анимационные ролики, графические материалы, направленные на профилактику киберпреступлений. Всего в 2021 году организовано 11 выступлений руководителей служб и подразделений ГУ МВД России по Самарской области на телевидении и радио по тематике борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных технологий, и о методах защиты от них. В СМИ вышло 1350 публикаций профилактического характера.

Поэтому важно продолжить совместную работу, направленную на информирование граждан о том, как обезопасить себя от действий мошенников.

В ходе встречи полицейские и представители операторов сотовой связи, оказывающих свои услуги на территории Самарской области, в формате диалога обсудили ряд технических и практических вопросов, касающихся совместной работы. Высказали предложения, каким образом можно усилить профилактическую работу с населением, как наиболее оперативно реагировать на факты телефонных мошенничеств, и самое главное, как обезопасить от них абонентов сотовой связи, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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