В ГУ МВД СО прошло мероприятие, посвященное Дню ветеранов боевых действий

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В ГУ МВД России по Самарской области, в День ветеранов боевых действий – день памяти и уважения к тем, кто защищал нашу страну в различных военных конфликтах, председатель Совета ветеранов генерал-лейтенант милиции в отставке Владимир Глухов провел торжественную встречу с ветеранами органов внутренних дел и боевых действий.



Открывая мероприятие, Владимир Глухов выразил благодарность присутствующим за годы достойной службы, за мужество и самоотверженность в защите Родины.



Генерал-лейтенант милиции в отставке отметил неоценимый вклад ветеранов в работу с молодым поколением, в том числе, патриотическое воспитание молодежи и помощь в передаче знаний и опыта.



Особо отличившиеся ветераны получили памятные награды за активное участие в деятельности органов внутренних дел.



Завершилось мероприятие возложением цветов к Вечному огню мемориала сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга.



Присутствующие почтили память коллег, отдавших свои жизни за мир и спокойствие граждан нашей области минутой молчания, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО