В ГУ МЧС СО состоялось торжественное мероприятие, посвященное 40-летию ГИМС

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Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России (ГИМС) 15 июня отмечает 40-ю годовщину со дня своего образования.

Государственная инспекция по маломерным судам была образована постановлением Совета Министров РСФСР 15 июня 1984 года. Тогда ее главной задачей являлось упорядочение пользования маломерными судами. С 2003 года инспекция была передана в ведение МЧС России.

Сегодня, в преддверии юбилейной праздничной даты, в Главном управлении МЧС России по Самарской области состоялось торжественное собрание.

Главный государственный инспектор по маломерным судам Самарской области Александр Чуйков поздравил личный состав ГИМС и ветеранов с профессиональным праздником:

- Уважаемые коллеги! Перед вами стоят важные задачи - обеспечение безопасности людей на водных объектах в летнее, зимнее время и в период межсезонья, осуществление государственного и технического надзора за маломерными судами и базами для их стоянок, осуществление надзора за пляжами, ледовыми переправами, проведение аттестации на право управления маломерными судами. Со всеми задачами вы успешно справляетесь. Поздравляю вас и ветеранов службы с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в служебной деятельности, неиссякаемой энергии, благополучия и жизненного оптимизма вам и вашим семьям!

За образцовое исполнение должностных обязанностей и достигнутые высокие результаты в профессиональной деятельности наиболее отличившимся сотрудникам были вручены почетные грамоты и объявлены благодарности.

В Самарской области на государственном учете стоит 49 967 маломерных судов, аттестовано более 61 700 судоводителей. С начала текущего года государственными инспекторами по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области проведено 380 рейдов и патрулирований, составлено 166 постановлений об административной ответственности за выявленные правонарушения на водных объектах, проведено 566 освидетельствований маломерных судов, оказано 1340 государственных услуг по государственной регистрации маломерных судов, аттестовано 915 судоводителей.

Фото: ГУ МЧС СО