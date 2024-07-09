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В ГУ МЧС СО состоялось совещание с представителями Самарской Епархии

9 июля 2024 19:11
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На тему: «Порядок создания и функционирования добровольных пожарных подразделений на объектах религиозного назначения».

9 июля в региональном управлении МЧС России прошло семинар-совещание с представителями духовенства Самарской области на тему: «Порядок создания и функционирования добровольных пожарных подразделений на объектах религиозного назначения».

В ходе совещания обсуждались вопросы создания и функционирования добровольных пожарных подразделений на объектах Русской Православной Церкви, регистрации данных подразделений в реестре добровольной пожарной охраны, подготовки и обучения добровольных пожарных для работы на объектах религиозного назначения.

Создание объектовых добровольных пожарных подразделений – это важный шаг для обеспечения пожарной безопасности и предотвращения чрезвычайных ситуаций в храмах и церквях Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

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