В Госдуме заявили об автоматической индексации пенсий на 8—9%

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Пенсии будут проиндексированы в автоматическом режиме на 8—9%, от самих граждан не требуется для этого никаких действий, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Писать заявление для индексации выплаты гражданам не нужно, поскольку это всё будет производиться в проактивном режиме. Сегодня Пенсионный фонд обладает цифровыми возможностями не собирать дополнительно какие-то заявления», — сказала она в беседе с «Москва 24».

По словам Бессараб, точный размер увеличения пенсионных выплат обсуждается в правительстве и профильных думских комитетах.

«Обсуждается в размере от 8 до 10%. Предположительно, это будет 9%», — добавила она.