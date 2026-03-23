В Госдуме заинтересовались бюрократической нагрузкой в школах

В Госдуме заинтересовались вопросом бюрократии в школах. Об этом 23 марта сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин в своем канале в мессенджере Max запустил опрос на эту тему.

«Рособрнадзор говорит, что объем бюрократической нагрузки на учителей сократился в 25 раз», — написал он

Однако Володин отметил, что от педагогического сообщества поступают обращения, в которых звучат разные мнения по данному вопросу.

«А как на самом деле вы оцениваете нагрузку на учителей?» — обратился председатель к подписчикам.

Среди предложенных вариантов ответа можно выбрать «стала меньше», «больше» или «ничего не изменилось», пишут "Известия".