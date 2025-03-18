В Госдуме рассказали о льготах и выплатах, положенных многодетным в 2025 году

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Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция "КПРФ") Сергей Гаврилов рассказал ТАСС, на какие государственные льготы и выплаты имеют право претендовать многодетные семьи (семьи с тремя и более детьми) в 2025 году.

"Законодательство предусматривает налоговые вычеты, индексацию материнского капитала, субсидии на ипотеку, а также различные пособия. Размер стандартного налогового вычета на детей увеличен. В 2025 году родители могут рассчитывать на налоговый вычет в размере 2 800 рублей за второго ребенка и 6 000 рублей за третьего и каждого последующего. Таким образом, налоговая нагрузка на многодетные семьи снижается", - отметил он.

С 1 февраля 2025 года материнский капитал проиндексирован на 7,3%. Размер выплат составляет: 676 300 рублей на первого ребенка и 893 800 рублей на второго (или 217 400 рублей, если ранее была получена выплата на первенца). "Если семья уже использовала часть маткапитала, в 2025 году оставшиеся средства также будут проиндексированы. Например, если в 2024 году осталось 290 000 рублей, то в 2025 году эта сумма увеличится до 310 000 рублей", - уточнил депутат.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет зависит от дохода семьи и уровня прожиточного минимума в регионе. "С 1 февраля 2025 года минимальный размер пособия составляет 10 103,83 рубля, а максимальный - 68 995,48 рубля. Размер выплаты рассчитывается как 40% от среднего заработка родителя за два предшествующих года, но не может быть ниже минимальной установленной суммы", - рассказал Гаврилов. Единое пособие на детей в 2025 году выплачивается семьям с доходами ниже прожиточного минимума. Размер выплаты определяется с учетом уровня нуждаемости семьи и может составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума, указал глава комитета Госдумы.

Для беременных женщин пособие рассчитывается исходя из 50% прожиточного минимума для трудоспособного населения (в среднем по стране - 9 665 рублей). "Если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, выплата увеличивается до 75% (14 497 рублей), а при необходимости - до 100% (19 329 рублей)", - отметил Гаврилов.

Многодетные родители, работающие по трудовому договору, имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное для них время, если в семье трое и более детей до 18 лет, а младшему еще не исполнилось 14 лет, добавил Гаврилов. "Для многодетных матерей предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию. Женщины, родившие троих детей, могут выйти на пенсию в 57 лет, четверых - в 56 лет, а пятерых и более - в 50 лет. Обязательными условиями для назначения пенсии являются 15-летний трудовой стаж и наличие 30 пенсионных баллов", - уточнил он.

Для многодетных семей, имеющих ипотеку, сохраняется право на единовременную выплату в размере 450 000 рублей для погашения ипотечного кредита, добавил Гаврилов. "Эти средства могут быть использованы как для погашения основного долга, так и для выплаты процентов по кредиту. Использование данной суммы в качестве первоначального взноса по ипотеке не допускается", - напомнил парламентарий.

Кроме того, многодетные семьи могут рассчитывать на бесплатные лекарства для детей до 6 лет, бесплатное горячее питание в школах и профессиональных учебных заведениях, компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги в размере 30-50% в зависимости от региона, а также приоритетное право на предоставление мест в детских садах. "В некоторых субъектах РФ предусмотрены дополнительные меры поддержки, такие, как льготные кредиты на строительство жилья, бесплатные путёвки в санаторий и субсидии на покупку школьной формы", - рассказал Гаврилов.

На региональном уровне могут действовать дополнительные льготы и выплаты, предоставляемые органами социальной защиты: например, в Москве предусмотрена доплата к федеральному единовременному пособию при рождении третьего ребенка в размере 16 642 рублей, а в Ханты-Мансийском автономном округе аналогичная выплата составляет 35 000 рублей, подчеркнул депутат.