В Госдуме предложили выдворять семьи мигрантов-нарушителей закона

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Депутаты Государственной Думы от фракции "Справедливая Россия – За правду" планируют внести в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому родственников нарушающих закон мигрантов можно будет выдворять из РФ.

В пресс-службе партии РИА Новости сообщили, что проект внесут в ГД во вторник.

"Федеральным законом предлагается распространить все правовые последствия административного выдворения или депортации иностранного гражданина на членов его семьи, в том числе неразрешение въезда (запрета на въезд)", – говорится в пояснительной записке к проекту.

Автором законопроекта выступает лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов. По его словам, такой подход поможет снизить уровень преступности в РФ и решить многие застарелые проблемы в сфере миграции.

Миронов добавил, что нарушение законов РФ говорит о нежелании мигрантов становиться российскими гражданами.