В Госдуме предложили ввести выплаты и льготы для новой категории россиян

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Депутаты ЛДПР предложили ввести льготы для всех узников фашистских концлагерей времен Великой Отечественной войны, независимо от наличия инвалидности. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщил депутат Владимир Кошелев.

«Предлагаем установить перечень мер поддержки для бывших несовершеннолетних узников, не имеющих статуса инвалида, равнозначный награжденным знаком „Жителю блокадного Ленинграда“ и „Житель осажденного Севастополя“», — заявил Кошелев. Его слова приводит официальный telegram-канал партии. Он отметил, что сейчас меры соцподдержки предоставляются только тем, кто оформил инвалидность из-за увечий или заболеваний, полученных в заключении. Депутат также напомнил, что в концлагерях гитлеровцев содержались 18 миллионов человек, из которых каждый пятый был ребенком. Несмотря на то что эти граждане считаются участниками Великой Отечественной войны, не все имеют статус ветерана.

Законопроект приурочен к 80-летию Победы и предусматривает расширение перечня получателей социальных выплат и других мер поддержки. Среди них — бесплатное медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение и транспортные льготы. Авторы инициативы считают, что принятие закона поможет восстановить справедливость для всех узников концлагерей, особенно переживших войну в детстве, пишет Ура.ру.